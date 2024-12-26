虐童零容忍齊心護幼童　台南教育局邀私幼園長簽署承諾守護幼兒

▲為宣示貫徹虐童零容忍的決心，教育局鄭新輝局長與台南市三大幼教協會也共同簽署「虐童零容忍 齊心護幼童」，承諾四項預防幼兒園發生違法事件措施，共同守護幼兒健康快樂成長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為宣示貫徹虐童零容忍的決心，強化教保服務機構、教保服務人員正向管教知能，同時宣導違法事件相關法規，台南市教育局26日於長榮大學演藝廳，針對全市私幼舉辦宣導及研習活動。

教育局鄭新輝局長與台南市三大幼教協會也共同簽署「虐童零容忍 齊心護幼童」，承諾四項預防幼兒園發生違法事件措施，透過平時管理及覺察辨識，營造友善、優質教保環境，共同守護幼兒健康快樂成長。

市長黃偉哲表示，每位幼童都是家長的心頭肉，市府有義務也有責任，保障每一位幼兒的安全。近來有私立幼兒園發生重大的不當管教，引起社會關注，教育局除了立即啟動調查，對於情節重大的教保服務人員也祭出最重的終身不得任教、裁罰最高60萬元裁罰，並公告行為人、負責人以及機構名稱，市府對於幼兒園也秉持「不隱匿、不包庇、不拖延、有案即查、屬實即罰」的嚴肅態度，呼籲所有幼兒園負責人應負起行政督導與管理責任，對園內教保服務人員務必要做好平時管理及宣導通報規定，否則就要承擔管理不善的責任。

教育局長鄭新輝表示，自2023年幼兒照顧及教育法修法以來，對於幼兒園違法事件已明確規範調查程序和訂定相關裁罰，雖然每年於園長行政會議宣導，但檢舉並查獲不當管教的案件仍未止歇，希望透過今天的研習會，重申教育局的立場，未來若幼兒園發生情節重大之違法事件，包括對幼兒身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他身心暴力或不當對待行為，除了重罰並公告在本市不適任人員專區及全國教保資訊網外，也將依幼照法第58條，視情節輕重對幼兒園核予減招、停招、停辦，最重處廢止設立許可證的處分，不會有討價還價或請託關說的餘地。希望各幼兒園都能嚴肅看待，杜絕任何違法事件的發生。

鄭新輝局長進一步表示，各園負責人及園長應強化幼兒園管理機制，平時要落實執行「台南市教保服務機構自主風險管理檢核表」，檢核雖然有29項，但目的在確保幼兒園能做好覺察預防工作；此外，也希望各幼兒園能加強每位教保服務人員正向管教及情緒管理知能，同時也要主動關懷幼童、技巧性的了解是否有不當管教等違法行為發生，並即時介入處理，千萬不要等到違法事件發生，造成幼兒園聲譽損害才後悔莫及。

教育局肯定每位教保服務人員的辛勞，但絕不能讓一、兩位害群之馬，抹煞所有幼教老師和教保員的用心和付出。希望透過今天的研習，園長能向園內人員再次宣導相關法令及法治觀念，不定期主動關懷幼童在園在班生活作息情形，共同營造溫馨、安全、健康的幼教環境。

在研習會中，台南市幼托教育創新協會、台南市幼兒教育發展協會、台南市幼稚教育學會等三大幼教協會也共同簽署「虐童零容忍齊心護幼童」承諾，宣誓一起守護幼兒，包括定期向全園員工宣導不得對幼兒有不當管教行為、定期辦理正向管教及情緒管理等研習課程、定期向全體員工宣導應通報事項義務，及落實定期與不定期巡堂並主動關懷幼童，若發現不當對待或管教情事，應即依法通報等。