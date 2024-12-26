台南巿社會局聖誕節探訪安置兒少　傳遞溫暖與關懷

▲台南市社會局盧禹璁局長，前往國際單親兒童文教基金會附設台南市私立麻二甲之家，親手將精心準備的聖誕禮物送給機構內的兒少，並與他們一同歡唱聖誕歌，讓兒少們感受到滿滿的祝福與溫暖的愛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市社會局盧禹璁局長，代表黃偉哲巿長25日聖誕佳節，前往台南市兒少安置教養機構財團法人國際單親兒童文教基金會附設台南市私立麻二甲之家，親手將精心準備的聖誕禮物送給機構內的兒少，並與他們一同歡唱聖誕歌，現場瀰漫溫馨歡樂的聖誕氣氛，讓兒少們感受到滿滿的祝福與溫暖的愛。

黃偉哲市長表示，財團法人國際單親兒童文教基金會附設台南市私立麻二甲之家，由創辦人黃越綏董事長成立至今已超過12年，服務對象包含來自全國各地的未婚小媽媽及其嬰兒、弱勢家庭兒童及少女。截至目前，機構已協助近200名兒少，提供其生活照顧、穩定就學及醫療服務，並透過多元課程，啟發孩子對自我的認識與了解，培養其專長技能及自立生活能力，堪稱全國從事兒少保護工作的重要夥伴。

社會局長盧禹璁指出，每個孩子都應該在節日時感受到愛與支持，此次探訪不僅是為了與孩子們分享節日的喜悅，更希望喚起社會大眾對安置機構內兒少的關注與支持。並同時感謝麻二甲之家全體工作人員的愛心與耐心，對於他們在日常生活中無微不至的照顧表達謝意，讓安置中的兒少能夠平安健康地成長，陪伴他們一同長大。

社會局強調未來將持續推動相關福利政策，進一步強化兒少的心理支持與教育資源，期望每一位在安置機構內的兒少都能感受到社會的關懷與支持。也呼籲社會各界人士積極參與關懷行動，為孩子創造一個更溫暖的社會，讓他們在愛與關懷中茁壯成長。同時，也希望家長能更多關注兒少的成長與發展，共同為社會注入多元、正向的力量。