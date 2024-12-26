台南400勞政精彩　勞工局年終施政成果亮眼

▲台南市勞工局2024年接續推動各項勞政業務，並交出亮眼成績。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局2024年接續推動各項勞政業務，包括勞資爭議處理、輔導勞工申請工資墊償、協助大量解僱勞工權益維護、推動成立勞資會議，落實勞權教育宣導等，透過前端促進勞資和諧機制、強化勞權意識，預防勞資爭議，同時在勞資爭議時，積極協助勞工取得應有債權及補償，保障勞工權益，成效卓越。

依據勞資爭議處法，當發生勞資糾紛時，為免司法訴訟曠日廢時，勞資雙方均得向地方勞工行政主管機關申請「調解」，勞工局遴聘多位專業調解人，扮演中立第三方之角色，協助雙方快速解決勞資爭議；2024年自1月至11月底止，受理勞資爭議案件計1683件，調解成立1152件，調解不成立531件，成立率68%，高於全國平均成立率。對於調解不成立之案件，勞工局除輔導權益受損勞工進行司法救濟，並補助訴訟相關費用。

有鑑於大量解僱勞工保護法之立法意旨，為避免因事業單位大量解僱勞工，致勞工權益受損害或有受損害之虞，當事業單位有符合大量解僱條件時，應本於勞資自治精神就解僱計畫書內容進行協商並適時提出替代方案。此外，法有明文應依該法規定60日前通報以使勞政主管機關得以介入輔導。2024年度1-11月大量解僱通報計23家，較2023年1-11月計19家，增加4家，勞工局秉持保障勞工權益之立場，積極輔導勞工向勞工保險局申請工資墊償，截至11月底止，輔導並協助歇業案件勞工申請工資墊償共16家、勞工人數共計479名。

勞資會議是我國勞工參與的法定制度，其精神在於鼓勵勞資間自主協商，於企業內部建立勞資溝通平台，以減少對立衝突，使雙方凝聚共識，提高工作效率，並共同執行決議，勞工局持續輔導事業單位成立勞資會議，2024年度至第3季止，新增642家，勞資會議成立率為31.3% (113年9月底止本市現有公司登記家數45607家，成立勞資會議14279家)，為六都成立率最高。

為使青年學子了解勞工法令與實務，避免未來進入職場後，因不諳規定而使自身權益受損，勞工局每年執行勞動法令扎根校園計畫，邀請多位種子講師前往校園進行巡迴宣導，於國、高中、大專院校辦理五大主題勞動法令講座，包括性別平等工作法、求職防騙、勞動基準法、職業安全衛生法等，2024年辦理講座共計66場次，參與學生約22594名，師生反應熱烈，特別是國中部參與率由去年1場次增加為8場次，顯見逐年勞權教育向下扎根之成效；另針對國小部，勞工局攜手奇巧劇團及真藝術工作室，以劇團展演方式宣導勞動法令，今年分別至白河國小、下營國小、北門國小、歐汪國小等四所小學展演。真藝術工作室負責人李郁真表示，與勞工局第2年合作，針對艱澀的勞動法令，工作室成員絞盡腦汁，考量孩子們的理解力、接受度，結合時事，設計出淺顯易懂又有趣的內容，吸引學童目光，期待孩子們在看戲的過程中能夠潛移默化，瞭解勞動法令。



團體協約係經勞資雙方協商締結，其溝通及簽訂過程有助於穩定勞資雙方關係，促進勞資和諧，勞工局推動入廠輔導事業單位與工會瞭解團體協約，並協助勞資雙方團體協約之協商與簽訂之法定程序，台南市轄區總計有53家企業工會，勞工局輔導台糖公司台南市企業工會等33家企業工會與事業單位簽訂團體協約，涵蓋率達62.26%，獲勞動部連續8次頒發優等獎、特優獎肯定。

勞工局長王鑫基表示，勞動市場日益複雜，各種新興勞動模式，使勞資關係越來越多元，為能打造友善職場，提升勞資和諧，勞工局致力於輔導勞資雙方自源頭落實自主協商，促進勞資溝通，並逐步推動簽訂團體協約，歷年來推動成效顯著。此外，近年來數件大量解僱爭議，本局扮演中間橋樑角色，適時協助雙方協商，取得共識，確實保障勞工權益，成為市民最堅強的後盾，展望未來，勞工局將繼續與勞資雙方攜手合作，為市民打造宜居的「希望家園」。