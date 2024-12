高鐵台南站平安夜熱鬧又溫馨!24日中午,由中信金融管理學院及國際實驗教育機構師生組成的中信管弦樂團,在車站大廳演奏傳統耶誕頌歌「We Wish You a Merry Christmas」及經典美國耶誕浪漫歌曲「Let it Snow」,為旅客送上祝福,願新的一年平安喜樂。