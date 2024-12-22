13萬人嗨翻台南好young耶誕搖滾演唱會　粉絲續排31日跨年演唱會

▲2025台南好young耶誕搖滾演唱會，21日晚重磅登場，精彩的演出吸引總共13萬人次一起熱力搖滾，散場後粉絲感動及熱情仍未退，不願離去想要繼續排隊提前卡位12/31跨年演唱會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南好young耶誕搖滾演唱會，21日晚重磅登場，有亞洲人氣南團五堅情、韓國新人氣天團EVNNE、金曲樂團麋先生MIXER、2度入圍金曲獎最佳樂團美秀集團、大支、艾薇、陳華、張庭瑚、Bettii杯緹等9組高知名度藝人帶來精采的演出。

個個都是實力唱將，且都舞台魅力、爆發力十足，精彩的演出吸引總共13萬人次一起熱力搖滾，散場後粉絲感動及熱情仍未退，不願離去想要繼續排隊提前卡位12/31跨年演唱會。

風靡亞洲的人氣男團五堅情，已經連續5年受邀來台南耶誕跨年演唱會表演，為感謝各地粉絲一路熱情支持他們，他們誠意滿滿，展開1小時的熱力接唱，宛如一場小型演唱會，曲曲動聽讓台下觀眾如癡如醉，當演唱到「你是我這輩子最想愛的呀」，更是觸動台下粉絲尖叫此起彼落，用心製作的標語、手機燈全出動，用力揮舞著，光海一片，感動與熱情久久不散。

而韓國新人氣天團EVNNE精彩的表演，果然如同在「夜空中新升起的星星」，發光發熱緊緊抓住全台各地來的死忠粉絲，許多學生是從他們選秀時就開始關注，有的表示先前錯過他們在台北的巡迴演唱會，因此一定要把握這次近距來欣賞的機會，也謝謝黃偉哲市長邀請這麼棒的卡司，讓她們不用辛苦去外縣市欣賞偶像表演。

21日演唱會總共吸引約13萬人次欣賞，除了參與的觀眾很有素質的配合主辦單提醒把手邊垃圾帶走，主辦單位也出動約55名人力，迅速清理西側廣場，總共清運垃圾約4000公斤，回收物750公斤，現場於1個半小時內迅速恢復清潔。

值得一提的是，環境清潔時，仍有約10幾位粉絲不願離去，表示將繼續在此排隊搶先卡位等待12/31跨年演唱會及韓流巨星男神李俊昊，甚至出動主辦單位上前關心，請民眾回家好好休息、保持體力不要生病，才能有最佳狀態欣賞12/31的跨年演唱會，民眾才願意離去。



「台南好young耶誕跨年系列活動這麼精彩的節目，吸睛度、CP值堪稱全台數一數二，千萬不要錯過。」黃偉哲提醒大家，12/31跨年活動有韓流巨星男神李俊昊Lee Junho、動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁REAL、紫月光、張羽靚等多達18組的高人氣卡司，尤其還邀請了12強賽的棒球英雄跟大家一起倒數，迎接明年嶄新的開始，與大家相約不見不散。