　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

13萬人嗨翻台南好young耶誕搖滾演唱會　粉絲續排31日跨年演唱會

▲2025台南好young耶誕搖滾演唱會，21日晚重磅登場，精彩的演出吸引總共13萬人次一起熱力搖滾，散場後粉絲感動及熱情仍未退，不願離去想要繼續排隊提前卡位12/31跨年演唱會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2025台南好young耶誕搖滾演唱會，21日晚重磅登場，精彩的演出吸引總共13萬人次一起熱力搖滾，散場後粉絲感動及熱情仍未退，不願離去想要繼續排隊提前卡位12/31跨年演唱會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南好young耶誕搖滾演唱會，21日晚重磅登場，有亞洲人氣南團五堅情、韓國新人氣天團EVNNE、金曲樂團麋先生MIXER、2度入圍金曲獎最佳樂團美秀集團、大支、艾薇、陳華、張庭瑚、Bettii杯緹等9組高知名度藝人帶來精采的演出。

▲2025台南好young耶誕搖滾演唱會，21日晚重磅登場，精彩的演出吸引總共13萬人次一起熱力搖滾，散場後粉絲感動及熱情仍未退，不願離去想要繼續排隊提前卡位12/31跨年演唱會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

個個都是實力唱將，且都舞台魅力、爆發力十足，精彩的演出吸引總共13萬人次一起熱力搖滾，散場後粉絲感動及熱情仍未退，不願離去想要繼續排隊提前卡位12/31跨年演唱會。

▲2025台南好young耶誕搖滾演唱會，21日晚重磅登場，精彩的演出吸引總共13萬人次一起熱力搖滾，散場後粉絲感動及熱情仍未退，不願離去想要繼續排隊提前卡位12/31跨年演唱會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

風靡亞洲的人氣男團五堅情，已經連續5年受邀來台南耶誕跨年演唱會表演，為感謝各地粉絲一路熱情支持他們，他們誠意滿滿，展開1小時的熱力接唱，宛如一場小型演唱會，曲曲動聽讓台下觀眾如癡如醉，當演唱到「你是我這輩子最想愛的呀」，更是觸動台下粉絲尖叫此起彼落，用心製作的標語、手機燈全出動，用力揮舞著，光海一片，感動與熱情久久不散。

▲2025台南好young耶誕搖滾演唱會，21日晚重磅登場，精彩的演出吸引總共13萬人次一起熱力搖滾，散場後粉絲感動及熱情仍未退，不願離去想要繼續排隊提前卡位12/31跨年演唱會。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2025台南好young耶誕搖滾演唱會，21日晚重磅登場，精彩的演出吸引總共13萬人次一起熱力搖滾，散場後粉絲感動及熱情仍未退，不願離去想要繼續排隊提前卡位12/31跨年演唱會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而韓國新人氣天團EVNNE精彩的表演，果然如同在「夜空中新升起的星星」，發光發熱緊緊抓住全台各地來的死忠粉絲，許多學生是從他們選秀時就開始關注，有的表示先前錯過他們在台北的巡迴演唱會，因此一定要把握這次近距來欣賞的機會，也謝謝黃偉哲市長邀請這麼棒的卡司，讓她們不用辛苦去外縣市欣賞偶像表演。

▲2025台南好young耶誕搖滾演唱會，21日晚重磅登場，精彩的演出吸引總共13萬人次一起熱力搖滾，散場後粉絲感動及熱情仍未退，不願離去想要繼續排隊提前卡位12/31跨年演唱會。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2025台南好young耶誕搖滾演唱會，21日晚重磅登場，精彩的演出吸引總共13萬人次一起熱力搖滾，散場後粉絲感動及熱情仍未退，不願離去想要繼續排隊提前卡位12/31跨年演唱會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

21日演唱會總共吸引約13萬人次欣賞，除了參與的觀眾很有素質的配合主辦單提醒把手邊垃圾帶走，主辦單位也出動約55名人力，迅速清理西側廣場，總共清運垃圾約4000公斤，回收物750公斤，現場於1個半小時內迅速恢復清潔。

▲2025台南好young耶誕搖滾演唱會，21日晚重磅登場，精彩的演出吸引總共13萬人次一起熱力搖滾，散場後粉絲感動及熱情仍未退，不願離去想要繼續排隊提前卡位12/31跨年演唱會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

值得一提的是，環境清潔時，仍有約10幾位粉絲不願離去，表示將繼續在此排隊搶先卡位等待12/31跨年演唱會及韓流巨星男神李俊昊，甚至出動主辦單位上前關心，請民眾回家好好休息、保持體力不要生病，才能有最佳狀態欣賞12/31的跨年演唱會，民眾才願意離去。

▲2025台南好young耶誕搖滾演唱會，21日晚重磅登場，精彩的演出吸引總共13萬人次一起熱力搖滾，散場後粉絲感動及熱情仍未退，不願離去想要繼續排隊提前卡位12/31跨年演唱會。（圖／記者林東良翻攝，下同）


「台南好young耶誕跨年系列活動這麼精彩的節目，吸睛度、CP值堪稱全台數一數二，千萬不要錯過。」黃偉哲提醒大家，12/31跨年活動有韓流巨星男神李俊昊Lee Junho、動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、阿沁REAL、紫月光、張羽靚等多達18組的高人氣卡司，尤其還邀請了12強賽的棒球英雄跟大家一起倒數，迎接明年嶄新的開始，與大家相約不見不散。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
保險女業務摩鐵簽約　遭淫男硬上崩潰
台中名店聲稱「9成草莓蛋糕都沒洗」！炎上急道歉
快訊／蹦闆直播道歉！
101跨年煙火76秒影片公開！　背景歌是12強主題曲
「最美恐怖分子」遭判刑21年　正面照曝光
中居正廣「私約圈內女」出事了　賠1900萬封口

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自主防災2.0認證！花蓮7處社區獲1水保署銀質、銅質肯定

肯定績優員工　宏致電子捐信義鄉「劉巧玲號」行動圖書車

花蓮極限運動場啟用！各界好手交流　頂棚外觀具特色成新地標

展現靱性重生！花蓮日出大道栽種5千顆風雨蘭　期待明年花盛開

本身重度聽障...光電老董開發輔助聽器　贈價值百萬元產品助弱勢

13萬人嗨翻台南好young耶誕搖滾演唱會　粉絲續排31日跨年演唱會

太魯閣重生！感謝志工齊心投入災後復原　內政部持續挹注重建

社區林業生根！花蓮分署年度成果展　37執行社區近千人同歡

徐榛蔚主祭宗教歲末感恩祈福會　欣慰財劃法修正通過

北檢打詐、反賄不缺席！攜手最高檢察署　傳遞溫馨支持正能量

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

張惠妹攻蛋：你們是不是很想站起來！　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

統神是害羞了嗎？拳上在即 賽前訪問片段流出 #shorts

陸男噎到脹紅！顧客沒發現　店長急衝「哈姆立克法」救援

婆家娘家距離只隔一門　新娘出嫁泣不成聲笑瘋

自主防災2.0認證！花蓮7處社區獲1水保署銀質、銅質肯定

肯定績優員工　宏致電子捐信義鄉「劉巧玲號」行動圖書車

花蓮極限運動場啟用！各界好手交流　頂棚外觀具特色成新地標

展現靱性重生！花蓮日出大道栽種5千顆風雨蘭　期待明年花盛開

本身重度聽障...光電老董開發輔助聽器　贈價值百萬元產品助弱勢

13萬人嗨翻台南好young耶誕搖滾演唱會　粉絲續排31日跨年演唱會

太魯閣重生！感謝志工齊心投入災後復原　內政部持續挹注重建

社區林業生根！花蓮分署年度成果展　37執行社區近千人同歡

徐榛蔚主祭宗教歲末感恩祈福會　欣慰財劃法修正通過

北檢打詐、反賄不缺席！攜手最高檢察署　傳遞溫馨支持正能量

單車男違規大喊「我沒有」辱警髒話！遭壓制在地...民眾全看傻

才剛出社會！他遭要求「過年做1事」崩潰：家人期待太大

富邦新任二軍教頭「全能型」　林威助透露選才關鍵

印度信徒iPhone掉進功德箱　廟方拒歸還：已是神的財產

65歲還在租房「一次付清2年租金」仍被拒！網曝1招：可以過很爽

檳榔專法草案預告「兒少孕婦禁吃」　原民文化擬不受限

遭彈劾仍頑強抵抗！尹錫悅「拒收法庭文件」　公搜處下逮捕最後通牒

全球第一　上海港2024年吞吐量破5000萬TEU

妳嬰靈纏身！神棍騙正妹按摩師掏錢做金牌+嘿咻解厄　判決出爐

美國降息謹慎、外資放假　法人建議中立觀察前波低點支撐

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

地方熱門新聞

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

張善政出席　李曉鐘萬斤柳丁捐贈　

台南耶誕跨年首場演唱會重磅登場

超爽！他花3000元台中買海鮮　抽中購物節百萬獎金

英熙點燈魷點嚇人！陳其邁點名他當玩家

地方財劃法通過　凌濤：須防「清鳥宗」奧步

台南攤商「辛苦存50元」破31萬　62公斤硬幣被偷光

原民部落至谷關溫泉區　向遊客報佳音

噪音車注意！南投新增7處聲音照相抓炸街車

休假所長聽「特殊」鳥聲PO網　男意外尋回愛鳥

2025臺灣燈會主燈基地安座　桃園青埔舉行

北檢打詐、反賄不缺席！攜手最高檢察署傳遞正能量

台東12/24起增設3處社區營養推廣分中心

台南市教育局邀教育工作者共賞《台灣超人》紀錄片

更多熱門

相關新聞

居民怨張惠妹演唱會嗨跳像地震　他酸：房子爛成這樣！該搬家

居民怨張惠妹演唱會嗨跳像地震　他酸：房子爛成這樣！該搬家

天后張惠妹於昨（21日）晚在大巨蛋唱《三天三夜》，無論是網路或周遭鄰里又再度反映，家中出現微幅震動，信義區新仁里長吳建德也喊話台北市長蔣萬安，立即裁示大巨蛋暫停唱跳活動。對於周邊居民反映，資深媒體人朱凱翔透過粉絲專業「不演了新聞台」表示，「有完沒完啊，你房子爛成這樣，該做的不是抱怨阿妹，是搬家」。

台南水道博物館用聖誕三元素打造另類裝置藝術

台南水道博物館用聖誕三元素打造另類裝置藝術

阿妹唱三天三夜　居民「微幅震動」影片曝

阿妹唱三天三夜　居民「微幅震動」影片曝

台南耶誕跨年首場演唱會重磅登場

台南耶誕跨年首場演唱會重磅登場

台南市教育局邀教育工作者共賞《台灣超人》紀錄片

台南市教育局邀教育工作者共賞《台灣超人》紀錄片

關鍵字：

台南young耶誕搖滾演唱會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蹦闆道歉了

快訊／統神賽後遭「兄弟」尻頭

快訊／《拳上》開場狂暴互扁輸出

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

洪榮宏拒邀約被黑道砍4刀耳朵掉一半

阿妹唱三天三夜　居民「微幅震動」影片曝

擋在統神前面　女員工也被打「傷得比統神重」

藍鷹派全面抬頭　「黨內殺聲四起」

拳上2024舉牌女郎辣翻網　甜美性感照曝光

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

快訊／統神拳上輸蹦闆不服判決

《拳上》主辦Po11喊：不會就這麼算了

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

即／超大咖AV女優新有菜宣布引退

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面