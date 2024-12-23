南鳳獅子會招待弱勢家庭看電影　老少提前歡度聖誕佳節

▲南鳳獅子會招待弱勢家庭觀看電影「海洋奇緣」，還送上爆米花、熱狗和小禮物，讓大人小孩們感受到節日的溫馨。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

聖誕節前夕，南鳳獅子會22日下午招待弱勢家庭觀看電影「海洋奇緣」，還送上爆米花、熱狗和小禮物，讓大人小孩們感受到節日的溫馨，以及社會的關懷與溫暖，氣氛歡樂溫馨。

南鳳獅子會獅友超過60位，在社團普遍青黃不接、經營不易的情況下，實屬難得。來自各行各業精英的獅友們，不吝奉獻、積極服務，也讓南鳳團隊在各項公益活動中表現傑出。

此次南鳳獅子會透過社會局安排1百多位弱勢家庭到影城看電影，社會局長盧禹璁也到場為大家打氣，動畫動影老少咸宜，南鳳還準備點心和禮物，讓大家度過一個愉快的假日午後。

除社會局局長盧禹璁外，獅子會第六專區主席王堂政、第11分區主席邱登源、第12分區主席王國贊、獅子探索委員會主席胡智欽、台南縣獅子會姜啟明會長、群英獅子會會長陳富群、惠群獅子會會長陳雅珺也贊助支持此次活動。

目前也擔任台南市總頭寮工業區理事長的南鳳獅子會長陳柏智表示，出身基層，長期以來深刻體會到社會服務的重要性和影響力，接下會長的重任也全力在一年任期內做更多的公益。

陳柏智說，佑明視障協會有成立樂團，會員們靠著各地演出補貼所需，他得知樂團亟需音響器材，南鳳立刻伸出援手，希望讓樂團演出更專業，增加樂團收入；捐血活動更是獅子會的年度公益活動，今年也已圓滿達成。2025年初，南鳳計劃捐贈輪椅和點滴架給台南市政府衛生局，幫助更多的病患改善生活品質。

陳柏智說，每一項活動，都讓他更加確信，只要用心去聆聽社區的需求，並積極集結社會的力量，總能為更多人帶來希望和幫助，這段時間的經歷，不僅讓他看到了社會服務的深遠影響，也讓他更加堅信，作為一個服務組織，能夠發揮的力量是無窮的。