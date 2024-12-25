追蹤耶誕老人！北美防空司令部69年傳統　起源於「1通錯誤來電」

▲每到12月24日平安夜這天，北美防空司令部（NORAD）都會啟動「追蹤聖誕老人」任務。（圖／翻攝自Official NORAD Tracks Santa）

圖文／CTWANT

今天（25日）是一年一度的聖誕節，也是小朋友們最期待的節日之一，而每到12月24日平安夜這天，北美防空司令部（NORAD）都會啟動「追蹤聖誕老人」（Tracks Santa）計畫，告知大家聖誕老人即將飛至何處發禮物。不過，北美防空司令部之所以有這項淵遠流長的傳統，就要回溯至1955年一通「打錯的電話」。

綜合外媒報導，全天候監控北美空域威脅的北美防空司令部（NORAD），每到平安夜這天便會執行一項特殊任務，那就是追蹤聖誕老人位置，讓大小朋友們可以在網站上即時掌握聖誕老人的最新動態，而今年是NORAD第69次實施這項溫馨計畫。

根據NORAD官網顯示，聖誕老人昨（24日）已搭乘由9隻馴鹿組成的飛天雪橇「耶老1號」（SANTA1），飛往世界各地分送聖誕禮物，聖誕老人將一路途經俄羅斯、帛琉、巴布亞紐幾內亞、東加、斐濟、紐西蘭、澳洲、日本、南韓、北韓、中國、台灣等國家，至今聖誕老人已送出多達47億份的禮物。

▲每到12月24日平安夜這天，北美防空司令部（NORAD）都會啟動「追蹤聖誕老人」任務。（圖／翻攝自Official NORAD Tracks Santa）

事實上，NORAD早在數十年前便開始「追蹤聖誕老人」，這項任務起源來自當時1955年的一則百貨公司廣告，他們發起耶誕活動，邀請孩子們打電話給聖誕老人，沒想到廣告商竟把電話號碼誤植成「NORAD的緊急電話」，一場美麗誤會就此展開。

當時正在值勤的北美防空司令部指揮官哈瑞蕭普（Harry Shoup）接獲一通來電，電話那頭傳來一個男孩的稚嫩聲音，他開始背誦自己的聖誕禮物願望清單，不過他很快便察覺不對勁，立刻質問蕭普「嘿，你不是聖誕老人對吧？」

不忍破壞孩子想像的蕭普，隨即佯裝成聖誕老人低沉又愉快的笑聲回覆，「呵！呵！呵！是的，我就是聖誕老人，你是個乖孩子嗎？」事後蕭普才得知，原來是印刷錯誤所導致的誤會，不過自此NORAD每天都會接獲至少50通的「孩童熱線」電話。後來，NORAD一名工作人員開玩笑地在玻璃地圖上的北極上空，畫下聖誕老人和他的雪橇，蕭普靈機一動便開始了聖誕老人的追蹤任務，而這慣例也延續傳承至今。

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