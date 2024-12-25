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高鐵台南站溫馨迎耶誕　大專院校師生團接力報佳音

▲中信金融管理學院及國際實驗教育機構師生組成的中信管弦樂團，在高鐵台南站大廳演奏傳統耶誕頌歌「We Wish You a Merry Christmas」等，為旅客送上祝福，願新的一年平安喜樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中信金融管理學院及國際實驗教育機構師生組成的中信管弦樂團，在高鐵台南站大廳演奏傳統耶誕頌歌「We Wish You a Merry Christmas」等，為旅客送上祝福，願新的一年平安喜樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

高鐵台南站平安夜熱鬧又溫馨！24日中午，由中信金融管理學院及國際實驗教育機構師生組成的中信管弦樂團，在車站大廳演奏傳統耶誕頌歌「We Wish You a Merry Christmas」及經典美國耶誕浪漫歌曲「Let it Snow」，為旅客送上祝福，願新的一年平安喜樂。

▲中信金融管理學院及國際實驗教育機構師生組成的中信管弦樂團，在高鐵台南站大廳演奏傳統耶誕頌歌「We Wish You a Merry Christmas」等，為旅客送上祝福，願新的一年平安喜樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

24日晚上則由長榮大學同學及歸仁基督長老教會的大人、孩童們接力快閃演出，演唱數首耶誕歌曲，包含：普世歡騰、平安夜、天使初報耶誕佳音等，藉由悠揚的音樂與歌聲，為車站妝點溫馨節慶氛圍。現場孩童們天真又可愛的表演，不僅讓往來旅客印象深刻，也感受到滿滿的喜悅與溫暖。

▲中信金融管理學院及國際實驗教育機構師生組成的中信管弦樂團，在高鐵台南站大廳演奏傳統耶誕頌歌「We Wish You a Merry Christmas」等，為旅客送上祝福，願新的一年平安喜樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

搭高鐵來台南旅遊的馬來西亞旅客郭先生與王小姐，開心地與報佳音天使們一同唱和，並拿出手機合影留念；另一位旅客張小姐則陪著雙胞胎兒子一起跳舞，收到滿懷的糖果，還高興的表示，有機會的話也要組團來高鐵站快閃表演。

▲中信金融管理學院及國際實驗教育機構師生組成的中信管弦樂團，在高鐵台南站大廳演奏傳統耶誕頌歌「We Wish You a Merry Christmas」等，為旅客送上祝福，願新的一年平安喜樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

高鐵台南站高誌隆站長表示，高鐵不僅提供旅客安全、優質的旅運服務，更用心實踐「成為引領進步、創造美好的生活平台」，希望透過藝文活動，為車站增添濃厚的人文與藝術氛圍，讓旅客能暫時停下腳步，聆聽動人音樂，分享溫馨與祝福，在旅途中獲得美好的感動。

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