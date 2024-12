高鐵台南站溫馨迎耶誕　大專院校師生團接力報佳音

▲中信金融管理學院及國際實驗教育機構師生組成的中信管弦樂團,在高鐵台南站大廳演奏傳統耶誕頌歌「We Wish You a Merry Christmas」等,為旅客送上祝福,願新的一年平安喜樂。(圖/記者林東良翻攝,下同)

記者林東良/台南報導

高鐵台南站平安夜熱鬧又溫馨!24日中午,由中信金融管理學院及國際實驗教育機構師生組成的中信管弦樂團,在車站大廳演奏傳統耶誕頌歌「We Wish You a Merry Christmas」及經典美國耶誕浪漫歌曲「Let it Snow」,為旅客送上祝福,願新的一年平安喜樂。

24日晚上則由長榮大學同學及歸仁基督長老教會的大人、孩童們接力快閃演出,演唱數首耶誕歌曲,包含:普世歡騰、平安夜、天使初報耶誕佳音等,藉由悠揚的音樂與歌聲,為車站妝點溫馨節慶氛圍。現場孩童們天真又可愛的表演,不僅讓往來旅客印象深刻,也感受到滿滿的喜悅與溫暖。

搭高鐵來台南旅遊的馬來西亞旅客郭先生與王小姐,開心地與報佳音天使們一同唱和,並拿出手機合影留念;另一位旅客張小姐則陪著雙胞胎兒子一起跳舞,收到滿懷的糖果,還高興的表示,有機會的話也要組團來高鐵站快閃表演。

高鐵台南站高誌隆站長表示,高鐵不僅提供旅客安全、優質的旅運服務,更用心實踐「成為引領進步、創造美好的生活平台」,希望透過藝文活動,為車站增添濃厚的人文與藝術氛圍,讓旅客能暫時停下腳步,聆聽動人音樂,分享溫馨與祝福,在旅途中獲得美好的感動。