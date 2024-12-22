南瀛耶誕童樂會吸引6千人次　黃偉哲與大小朋友提前歡慶耶誕

▲「南瀛耶誕童樂會」，22日在民治市政中心南瀛堂廣場登場，吸引逾6千人次參加，市長黃偉哲特別到場與大小朋友同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南市耶誕跨年系列活動第3場親子場活動「南瀛耶誕童樂會」，22日在民治市政中心南瀛堂廣場登場，集結氣球達人秀小丑呀咪、金氏世界紀錄保持人楊元慶溜溜球演出、吳虹儒魔幻手繪以及六庫樂團現場演唱，節目內容豐富逗趣，吸引逾6千人次參加，台南市長黃偉哲特別到場與大小朋友同樂，童聲笑語連連。

黃偉哲表示，台南年底精彩活動接連不斷，21日晚在永華市政中心西側廣場的演唱會吸引近13萬人次參與，22日在民治市政中心舉辦的親子活動也人潮滿滿，希望能夠帶給爸媽和小朋友最開心的週末，未來市府也將持續舉辦各項活動，歡迎大家來好吃好玩又好逛的台南。市議員沈家鳳、蔡育輝、王宣貿等也到場同樂。

有別於過去跨年活動只在特定區域辦一場，南市府把耶誕跨年系列活動分散在多個地區，今年第一場親子活動在南科，第二場在麻豆總爺藝文中心，今天是第三場，活動內容同樣安排有闖關遊戲拿禮物，也有兒童劇團演出，以及大小朋友都喜愛的街頭藝人真人秀。藉著豐富的活動吸引人潮、活絡並平衡地方發展，多樣的活動讓不同年齡層民眾都喜歡。





今日現場活動精彩多元，不時引起大小朋友的歡呼聲。讓人目不轉睛的溜溜球秀，人稱「溜神」溜出名堂的楊元慶是台南人，為2014年溜溜球雙項金氏世界紀錄保持人，用一顆溜溜球走遍全世界。他曾六次參加世界比賽、跟國家元首出訪友邦、名列金氏世界紀錄保持人，還到法國、英國、日本、韓國等藝術節表演，增加台灣的國際能見度，精彩的球技讓現場大小朋友驚呼連連。



與溜溜球同樣變化萬千，逗趣有餘，出現在小丑呀咪身上，互動式喜劇，真實逼真的達人氣球秀，讓大小朋友捧腹大笑。

此外，具有療癒效果的即興手繪創作，讓人大開眼界。這是全台唯一的魔幻手繪歌唱藝術家吳虹儒，在街頭創作表演被譽為「隨手畫姬」，擅長以粉筆、原子筆、奇異筆及色鉛筆即興手繪，並融合插畫、漫畫、禪繞畫元素呈現其視覺藝術創作，透過即興手繪的互動體驗及結合歌唱的藝術展演方式。



壓軸戲是創團已逾25年的豆子劇團帶來的原創好劇「聖誕麋鹿出任務」，演員生動的對話，加上極具教育意義的台詞內容，搭配舞台效果，營造戲劇多元藝術的刺激，希望孩子達到藝術的欣賞與創作能力，共創美好的親子時光。



闖關遊戲依然是歷屆親子場受歡迎的節目之一，大排長龍的現象，直到活動結束依然可見人潮出現，久久不散。值得一提的是，現場結合「城市美食市集」，以五感科技體驗的全台獨家美食專車，讓民眾可近距離欣賞並享受美食製作的過程，提升活動的可看性與參與度。





接下來台南市還有2場大型演唱會，分別是12月28日在新營區南瀛綠都心公園的「南瀛草地音樂會」以及12月31日在永華市政中心西側廣場舉辦「台南好young」跨年晚會，集結韓、日、馬、荷、台等多國約40組高人氣卡司參與演出，歡迎海內外朋友提早規劃台南耶誕跨年之旅，一起迎接新年的到來。



★「2025台南好young」耶誕跨年系列活動



12／28南瀛草地音樂會18:00-21:30（暫定） 新營南瀛綠都心公園

◎八三夭、高爾宣OSN、陳忻玥、王ADEN、PIZZALI、張秀卿、ELL&s、Sam Lin林中宣、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋。

◎主持人：徐凱希、陳彥嘉。



12／31台南好Young跨年晚會18:00-00:30（暫定） 永華市政中心西側廣場

◎李俊昊Lee Junho、動力火車、玖壹壹、@onefive、孫盛希、艾怡良、Bii畢書盡、婁峻碩SHOU、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年、林美秀、康康、蔡黃汝、REAL阿沁、紫月光、張羽靚。

◎主持人：吳建恆、徐凱希。



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