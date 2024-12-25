越南網路新規生效　要求社群平台驗證用戶身分

▲社群媒體顯著改變現代人的生活方式。（示意圖／ETtoday資料照）



文／中央社曼谷25日綜合外電報導

越南網路新規定今天生效，要求臉書（Facebook）和TikTok等社群平台驗證用戶身分並將資料送交當局，批評人士稱這波措施將進一步打擊言論自由。

法新社報導，依據「第147號法令」（Decree 147），所有在越南營運的科技巨擘必須透過電話號碼或越南身分證號碼驗證用戶帳號，並將這些資訊與他們的全名和出生日期一併儲存。

他們必須根據要求向當局提供這些資料，並在24小時內刪除任何政府視為「非法」的內容。

越南國營媒體「越南快訊」（VNExpress）報導，這些新規定今天生效。

「越南快訊」指出，所有社群媒體網站須在90天內提供當局有關「來自越南的一般瀏覽總數」及每月一般用戶數等資料。

前政治犯黎英雄（Le Anh Hung，音譯）表示，這項法令是「侵犯基本自由的最新跡象…合法與非法之間的界線模糊」。

他說：「沒人想要進監獄，因此一些社運人士當然會更加謹慎和畏懼這項法令。」

越南強硬派政府一般會迅速行動消除異議，並逮捕批評人士，尤其是那些在社媒上有號召力的人。

在YouTube有近12萬名訂閱者的越南部落客楊文泰（Duong Van Thai，音譯）經常錄直播批評政府，他今年10月因被控發布反國家訊息遭判處12年徒刑。

「第147號法令」根基於2018年網路安全法，當時遭美國、歐洲聯盟和網路自由倡議人士嚴厲批評，稱越南模仿中國對網路的壓制性審查制度。