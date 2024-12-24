媽誤認Grab司機是「女兒的男友」　對著車窗一路狂罵影片曝

▲媽誤認Grab司機是女兒男友一路狂罵。（圖／翻攝自Facebook／Social Hunter 2022）



記者張方瑀／綜合報導

泰國叫車平台Grab的一名司機日前載一名女乘客回到家中，沒想到她的媽媽不知道有叫車服務，直接把司機當作女兒的男友，上前對著駕駛座一陣狂罵質問，甚至還錄影拍下車牌，讓這名司機感到相當無奈。

根據Thaiger報導，泰國一名Grab司機22日在臉書社團「泰國Grab車司機俱樂部」分享了一段行車紀錄器的影片並寫道，「給Grab車司機的一個警告，一些曼谷以外的居民不知道Grab是什麼。」

原來他在當天接送一名女乘客回家，沒想到對方的媽媽因為不知道有叫車服務，所以將他誤認為女兒的男友，對著駕駛座就是一頓大罵。從曝光的影片可以看到，媽媽對著駕駛座喊著，「你是我女兒什麼人？你是誰？你是什麼鬼東西？」

隨後她更走到車前拍下車牌號碼，還試圖伸手攻擊司機。最後司機全程保持冷靜，慢慢地將車開離現場，儘管這時該名媽媽仍在車子後方咆嘯。

網友們看到影片後，紛紛大讚司機超冷靜，並呼籲他對這名媽媽採取法律行動。不過，該名媽媽在新聞曝光後，立刻意識到自己出糗了，所以也馬上公開向司機致歉，司機也未採取法律行動。