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泰應召女「裸上身」陳屍房內！腐爛飄惡臭　英老翁：不知她死了

記者張方瑀／綜合報導

泰國發生一起離奇死亡案，有一名泰國籍應召女陳屍在一名75歲英國籍男子的房間內，且屍體已出現腐爛、滲出血水，且散發出惡臭，但英國男子卻向警方供稱，他知道女子在房間內，但不知道對方已經死亡。

根據《每日郵報》報導，45歲的泰國籍應召女端塔（Duangta Khampongsom）被人發現陳屍在一間民宿的房間裡。當時房屋管理員聞到房內傳出惡臭，敲門沒反應後，就用備用鑰匙打開房間，結果看到上半身赤裸的端塔陳屍在床上，且屍體已出現腐爛並滲出血水。

▲▼泰應召女「上身赤裸」陳屍房內！腐爛飄惡臭　英老翁：不知她死了。（圖／翻攝自YouTube／อมรินทร์ทีวี）

▲端塔（左）上身赤裸陳屍房內，但貝塔伊（右）離開房間後卻稱不知她已死亡。（圖／翻攝自YouTube／อมรินทร์ทีวี）

警方隨即循線找到75歲英國籍男子貝塔伊（Bearach Beataidh），監視器畫面顯示，他在18日帶著端塔回到這間位於芭達雅的民宿，期間端塔都沒有離開，直到貝塔伊22日上午神色有異地離開房間，接著就是房屋管理員發現端塔的屍體。

芭達雅市警察局警官普塔拉克（Puttharak Sonkhamhan）表示，貝塔伊被拘留時神情恍惚，且一再強調自己知道端塔在房間內，但不知道她已經死了，「這名女子至少已經死亡3天，屍體開始腐爛膨脹，整個房間散發著惡臭。」

普塔拉克說，「她當時僅穿著牛仔短褲，上半身未穿任何衣物，現場檢查未發現有打鬥或房間被翻亂的跡象。在這種情況下，很難注意不到她已經死亡，因為屍體已經開始腐敗，床上還有血跡。」

貝塔伊指出，他確實邀請端塔回民宿，因為對方自稱被一名身分不明的人襲擊，「她一直在嘔吐和睡覺，但我並未覺得有什麼異常，我以為她只是感到虛弱和疲憊，我們最後一次交談是在19日，房間內也沒有異常氣味。」

端塔的屍體已被送往邦拉蒙醫院（Bang Lamung Hospital）進行驗屍，但醫生尚未確定其死因。

普塔拉克補充，「我們已傳喚這名英國人到警局接受進一步調查，法醫人員正在繼續採集指紋和DNA，因為我們不相信他的說辭，目前正在調查所有監視器畫面。」

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