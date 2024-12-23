馬國13歲少女遭性侵懷孕　一查驚揭狼父蹂躪4年「每周要4至5次」

▲經調查，少女自9歲起就被父親染指，犯案時間長達4年，且父親每周性侵少女多達4至5次。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名13歲少女嘔吐腹痛就醫，沒想到一查才發現已經懷孕，令人震驚的是，對她伸出狼爪的人就是她的親生父親。這名38歲狼父被控亂倫罪，23日出庭當庭認罪，被判處25年徒刑及鞭笞10下，出獄後必須接受警方2年監視。

中國報23日報導，事發於柔佛州城市峇株巴轄，當地警方接獲當地醫院的通報，得知一名13歲少女懷著4個月身孕，發現少女是今年8月凌晨在家中遭父親性侵。經調查，少女平時與父親、兄弟同住一屋簷下，母親則是在澳洲工作，少女自9歲起就被父親染指，犯案時間長達4年，且父親每周性侵少女多達4至5次。

依據法律文件，被告性侵親生女兒的行為牴觸刑事法典376(3)條文（亂倫），一旦罪成，可判8年至30年刑期，以及最少鞭笞10下。

狼父年齡38歲，是柬埔寨籍永久居民，23日被警方押往麻坡地方法院出庭。他在庭上辯稱並未把生殖器放入女兒陰道，法庭為此休庭20分鐘，隨後重新恢復審判。法官最終判處被告坐牢25年以及鞭笞10下，服刑期間必須進行輔導，出獄後須接受警方2年監視。

檢方則是在法庭上唸出受害少女對父親的控訴，「我很傷心遭到父親性侵，我活得好像是別人，為什麼得不到父親的疼愛，（我後悔）如果我早一點告訴別人，這件事就不會發生，慶幸父親已經被抓」。