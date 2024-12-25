一家四口慶生遇槍擊！　泰國爸媽「肉身護孩」雙雙喪命

▲泰國一家四口到餐廳慶生，未料遇上槍擊案。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

泰國南部宋卡府發生悲劇案件，一家四口前往餐廳慶生，未料遇上槍擊案。父母為了保護孩子，用肉身擋住子彈，卻不幸雙雙喪命。

《曼谷郵報》報導，這起案件發生在22日晚間10時左右，槍手潘查姆農（Akarapon Pamchamnong）對著繁忙的餐廳瘋狂開槍，導致一對40多歲夫妻喪命。

根據目擊者說法，50歲槍手潘查姆農獨自到餐廳喝酒，中途突然走到外面抽菸，導致服務生誤以為已經用餐完畢，於是開始清潔桌面。他發現之後氣急敗壞，與員工及老闆大聲爭執，然後逕自離去，沒多久又折返繼續爭執，但這次話才講到一半，就突然掏出手槍犯案。

(1/3) A husband & wife lost their lives while protecting their 6-yr-old child when a gunman opened fire at a restaurant in Hat Yai, Songkhla Sun night. Mother shielded her child with her body, while father was shot in the head. #hatyai #songkhla #thailand pic.twitter.com/pxvvM8ozLY — Khaosod English (@KhaosodEnglish) December 23, 2024

48歲的西里芬（Sitthipong Siriphan）與其45歲妻子伊安卡姆（Orachon iankham）帶著兒女來餐廳慶生，案發當時為了保護小孩，雙雙頭部中彈身亡。

12歲的壽星兒子毫髮無傷，但他的6歲妹妹頭部受傷。除此之外，46歲餐廳老闆烏塔（Paowana Uttha）與另一名42歲乘客也受到槍傷。

當局目前正在調查此案，據悉現場尋獲8枚9毫米口徑手槍的彈殼。至於潘查姆農，則已經向警方自首。