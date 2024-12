一家四口慶生遇槍擊！　泰國爸媽「肉身護孩」雙雙喪命

▲泰國一家四口到餐廳慶生,未料遇上槍擊案。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

泰國南部宋卡府發生悲劇案件,一家四口前往餐廳慶生,未料遇上槍擊案。父母為了保護孩子,用肉身擋住子彈,卻不幸雙雙喪命。

《曼谷郵報》報導,這起案件發生在22日晚間10時左右,槍手潘查姆農(Akarapon Pamchamnong)對著繁忙的餐廳瘋狂開槍,導致一對40多歲夫妻喪命。

根據目擊者說法,50歲槍手潘查姆農獨自到餐廳喝酒,中途突然走到外面抽菸,導致服務生誤以為已經用餐完畢,於是開始清潔桌面。他發現之後氣急敗壞,與員工及老闆大聲爭執,然後逕自離去,沒多久又折返繼續爭執,但這次話才講到一半,就突然掏出手槍犯案。

(1/3) A husband & wife lost their lives while protecting their 6-yr-old child when a gunman opened fire at a restaurant in Hat Yai, Songkhla Sun night. Mother shielded her child with her body, while father was shot in the head. #hatyai #songkhla #thailand pic.twitter.com/pxvvM8ozLY