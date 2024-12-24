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大法官提名未過審查　何賴傑將依原規劃退休：對死刑仍持反對立場

▲▼ 立法院全院委員會審查大法官被提名人何賴傑。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大法官被提名人何賴傑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今日（24日）進行大法官人事同意權案投票，結果全部被提名人遭封殺。對此，被提名人之一何賴傑表示，對結果感到遺憾，將依照原先的生涯規劃，如期在教授職位上退休。何也強調，關於死刑制度，自己依然持反對立場，作為社會人，看到一些窮兇極惡的犯罪事件，不由然也會興起「殺」的念頭，但在心情沈澱後，法律的理性終究會戰勝仇恨的感性，應該會有比「殺」更符合人類社會需要的制裁手段。

何賴傑表示，立法院行使司法院大法官同意權開票結果，我無法獲得過半數立法委員的支持，對此結果，個人深感遺憾。謝謝那些投同意票的立法委員們，你們給了我鼓勵；謝謝那些投不同意票的立法委員們，你們給了我自由。我將依照原先的生涯規劃，如期在教授職位上退休。自此之後，開始過著多年來我一直嚮往的自由自在生活。此後，「金盆洗手作羹湯」。

何賴傑坦言，本想把人生最後一點「剩餘價值」奉獻出來，不過，顯然這個機緣還不成熟，也許是這個社會也不需要。而我的自處之道，套一句孔子說的，「用之則行，舍之則藏」（論語述而篇）。

關於死刑制度，何賴傑強調，自己依然持反對立場，對我而言，這從來就不是支持或反對那麼簡單的事。對我而言，這是理性與感性的對決，因而它也一直困擾著我。作為社會人，看到一些窮兇極惡的犯罪事件，不由然的我也會興起「殺」的念頭，這種人不殺，天道寧論。

何賴傑表示，作為法律人，尤其是刑事法學者，我會告訴自己，「殺」解決不了問題，頂多滿足了報復的感情，而它的根源很有可能是「恨」。不殺，難解心頭之恨，不是嗎？在心情沈澱後，我的法律的理性終究會戰勝仇恨的感性。我認為，應該會有比「殺」更符合人類社會需要的制裁手段。在「不殺」的制裁手段下，還有很多的選擇。要努力的去把這些可能的選擇找出來，這是法律人的職責。

何賴傑指出，法律人不應該是民眾要什麼，我們就給他們什麼。也許政治人可以，但法律人不可以。法律有法律的理性。在「理性之光」普照下，法律才有存在可能，人類文明也才有發展的可能。最後要謝謝賴清德總統的提名。雖然有負所託，但總統的提名，對我而言，是莫大的榮幸。希望臺灣的民主與法治能越走越堅實。

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