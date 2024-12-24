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快訊／司法院正副院長、5位大法官被封殺　賴清德將繼續補提名

▲▼民進黨團投票 柯建銘 投票 大法官人事同意權案投票 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲大法官人事同意權案投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

立法院今日（24日）進行大法官人事同意權案投票，全數大法官被提名人皆未達57票過半門檻因而被封殺。對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統府尊重立法院審查結果，只是結果對司法院、憲法法庭難以維持運作表達遺憾；她強調，司法院是台灣最高司法機關，憲法法庭是民眾救濟的最後希望，總統賴清德會繼續補提名，希望司法院恢復如常運作。

稍早投票結果出爐，113名立委全數領票，7名大法官被提名人遭在野黨全數封殺，而原本預估獲白營力挺的「廢死派」劉靜怡有望出線，但出現戲劇性變化，51席綠委對劉靜怡投下反對票，因此全數大法官被提名人皆未達57票過半門檻，全數未通過。

針對此一結果，郭雅慧下午表示，總統府尊重立法院審查的結果，只是這個結果對於司法院、憲法法庭難以維持運作表達遺憾，但總統賴清德也感謝7位被提名人在過去4個月的付出與承擔。

在補提名方面，郭雅慧表示，考量司法院是台灣最高司法機關，憲法法庭是民眾救濟的最後希望，賴清德會繼續補提名，希望司法院恢復如常運作。

至於民進黨一致否決劉靜怡一事，郭雅慧表示，一如大家所知道的，基於民進黨團自主，總統賴清德也是出身立法院，對於黨團自覺他充分理解也尊重，早上黨團在開會前有通電話，總統也尊重。

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