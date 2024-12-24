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劉靜怡遭綠封殺　王婉諭難理解：聽話與否不該是否決賴總統提名理由

▲司法院大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院今日（24日）進行大法官人事同意權案投票，結果跌破眾人眼鏡，外界預期白營力挺的「廢死派」劉靜怡有望出線，但民進黨團最後一刻決議封殺劉，此次提名審查盡墨。對於劉靜怡遭杯葛，時代力量黨主席王婉諭表示自己不能理解，台灣憲政秩序已經陷入混亂，更不該用黨派思維來決定大法官人事，「聽話」與否，不應該是拿來否決賴總統提名的大法官的理由。

此次大法官被提名人包括，正副院長被提名人張文貞、姚立明；政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡。而民眾黨團決議僅通過一人、國民黨團則放話全數封殺廢死大法官，其中又以劉靜怡、廖福特二人廢死立場最為鮮明。

依據上周五三讀通過的最新憲訴法，則今日最少須通過2位被提名人，而日前就已經傳出國民黨團傾向全數封殺，事實上也是如此，民眾黨團則決議僅放行「廢死派」劉靜怡一人，上午投票結果出爐，最終，113名立委全數領票，51席綠委對劉靜怡投下反對票，全數大法官被提名人皆未通過。

對此，王婉諭表示，不能理解民進黨團今天杯葛劉靜怡老師的決定，一個大法官人選是否適任，重點應該在他的法學專業素養、民主價值理念以及對於法治國原則的堅持，至於一個人如何評論時政，那是他的言論自由。

王婉諭指出，過去劉靜怡老師各黨皆批、原則一致，對於時事的評論，完全基於她的自由意志。而在人事審查備詢時，她也沒有閃躲自己過去的言論，堅定表達立場，這是一個大法官人選應有的態度，相信賴清德總統當初會提名劉靜怡老師擔任大法官，不是因為劉老師是聽話的人，而是因為劉老師的一言一行，符合「超出黨派以外，獨立行使職權，不受任何干涉」的要求。

王婉諭坦言，今天看到民進黨團一致投票反對，自己非常詫異，更讓她無法接受的是，柯建銘總召在投票後的黨團記者會，又稱黨團決議一致投「反對票」是因為劉靜怡老師過去「一路罵」民進黨，甚至祭出黨紀處分，一旦投給劉靜怡就要開除黨籍。

王婉諭強調，台灣憲政秩序已經陷入混亂，更不該用黨派思維來決定大法官人事，「聽話」與否、一人一黨的政治恩怨，都不應該是拿來否決賴總統提名的大法官的理由，個人立場不能凌駕政黨立場，政黨立場不能凌駕於國家立場，這是民主政治的基石，任何政黨都應該要謹記在心。

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