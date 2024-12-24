劉靜怡遭綠否決　黃國昌喊遺憾：只要敢說真話、批評民進黨就被封殺

▲民眾黨立委針對大法官人事投票結果受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院今（24日）進行大法官人事同意權案投票，國民黨團全數封殺、民眾黨團放行大法官被提名人劉靜怡一人，結果51席民進黨立委卻反對劉靜怡，造成正副院長在內的7名大法官被提名人皆遭封殺。立院民眾黨團總召黃國昌下午表示，這不僅是立院黨團狠狠打臉總統賴清德，更散播「只要敢批評民進黨、只要敢說真話，執政黨就會痛下殺手」。

立院民眾黨團24日下午於議場前，針對今日大法官人事投票結果受訪，不過只有黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍，以及立委張啓楷、林國成、林憶君和陳昭姿到場，獨缺民眾黨立委黃珊珊，加上黃珊珊也沒參加24日早上黨團記者會，引發外界無限遐想。

黃國昌表示，今天黨團負責任的在進場投票前，跟台灣社會說明這次大法官同意權行使採取的基本原則，認為大法官作為憲法守護者，應該要敢於說真話，更要敢於對抗當權者，同時也必須要尊重立法院所應該擁有的立法形成空間，對於國會改革進一步深化，不會恣意地動用憲法法庭的權利，濫權封殺國會改革法案。

黃國昌提及，再這樣原則下，民眾黨8成員團進團出，一致對劉靜怡投下同意票，「只不過讓整個台灣社會非常、非常驚訝的是，我國史上第一次出現，由執政黨總統、執政黨黨主席所提出的大法官被提名人，竟然遭到自家立院黨團的封殺。」

黃國昌指出，這凸顯的不僅是立院黨團狠狠打臉賴清德，更散播出強烈訊息是「在民進黨的眼中，你只要敢批評民進黨、你只要敢說真話，執政黨就會痛下殺手，予以封殺。」

黃國昌強調，這種看顏色辦事、 非我族類其心必異的政治權利行使，凸顯目前民進黨政府已經成為一言堂，聽不進任何的批評，也聽不進任何的真心話，只要不向民進黨與賴清德效忠，這就是下場，「台灣民主憲政走到今天，出現這樣的結果，我們執政黨向社會散播這樣的肅殺氣氛，令人非常非常遺憾」。