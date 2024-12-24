劉靜怡親吐遭封殺心聲　還分享好友轟「民進黨知道在做什麼嗎」貼文

▲司法院大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院今（24日）進行大法官人事同意權案投票，民進黨51席立委卻對被提名人劉靜怡投下反對票，民進黨團總召柯建銘甚至稱，今天祭出黨紀，投給劉就開除黨籍。對此，劉靜怡發文吐露心聲說，劉靜怡還是那個劉靜怡，居然有學妹建議她寫回憶錄，要從老柯寫起嗎？特別的是，她也分享一篇好友為她抱屈的長文，內容提到「執政黨可以這樣操作嗎？自己提名的自己還不挺，這不是羞辱什麼是羞辱，民進黨真的知道自己在做什麼嗎」？

大法官人事同意權案投票結果出爐，原本預估獲得白營支持的劉靜怡有望出線，但卻出現戲劇性變化，民進黨全數對劉靜怡投下反對票，因此大法官7名被提名人全未獲通過。柯建銘則表示，劉靜怡一路罵民進黨，被提名、審查時一樣罵，甚至羞辱立委王義川，對於對劉靜怡投下反對票，今天也祭出黨紀，投給劉靜怡就要開除黨籍，且這也是黨團開會一致的結論。

對此，劉靜怡表示，劉靜怡還是那個劉靜怡，也會繼續做劉靜怡，謝謝各方朋友捎來的關切訊息，大家就別擔心了。

劉靜怡表示，要留話就留在這個版面上吧，一一回覆有點累，居然有學妹建議她寫回憶錄了，要從老柯寫起嗎？

貼文一出破千名網友按讚力挺，紛紛留言表示「果然是劉靜怡，敢做敢當」、「老師辛苦了，民進黨團錯失一個展現高度的機會，淪為五十步笑百步的格局」、「真是瘋狂國會，小學生都比他們優秀」。

特別的是，劉靜怡也分享了一則好友為她抱屈的長文，內容提到「執政黨可以這樣操作嗎？自己提名的自己還不挺，這不是羞辱什麼是羞辱，民進黨真的知道自己在做什麼嗎？國民黨一如既往的讓人無法期待，心疼劉靜怡老師這樣優秀傑出的一個人被這樣玩弄，失望民進黨如此擺爛，荒謬到近乎可恥！要對付一個爛的人，不是要比他更爛，但今天卻見證了這樣一個血淋淋的例子，青鳥？應該幸福的青鳥，是否也哭泣」。

▼劉靜怡分享好友為她抱屈的貼文。（圖／翻攝自Facebook／劉靜怡）