周四起變天！北東轉雨　周末冷氣團發威低溫跌破10度

▲周四又有新一波的東北季風南下，周五開始北部陰雨濕冷的感受明顯。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今天起大陸冷氣團減弱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，周四新一波東北季風南下，北部、東半部轉為陰雨，下波冷空氣的強度從周五可能達到大陸冷氣團，影響到周日，最低溫時間在周末2天的早晚時段，北部市區低溫12至13度，郊區會再有10度或以下的極端低溫發生機會。

歐宗學今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，昨天在南海形成的帕布颱風雖然沒有直接影響，但外圍雲系透過中高空的大氣環流持續往台灣的方向輸送，為各地帶來偏多的水氣，從昨天下午到今天早上，北中南東各地都有持續性降雨發生，預估未來48小時內就會減弱為熱帶性低氣壓並趨於消散。

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他說，明天隨著北方的大陸冷高壓持續東移出海，台灣附近會轉為高壓迴流的偏東至東南風環境，西半部可望明顯轉好為多雲到晴，東半部仍有稍多雲量及短暫雨機會。

氣溫則顯著回暖，歐宗學預估，各地高溫普遍都可來到22至23度，中南部及花東來到24至26度。台北測站上一次日高溫在20度以上，已經是12月11日，明天會是近期北部回暖感受相當明顯的一天，但只有短暫的一天。

歐宗學提到，周四上午微弱鋒面掠過北部後又會有新一波的東北季風南下，北部、東半部再轉為局部陰雨天氣，氣溫也會隨之下滑，到周末期間冷空氣會越來越強，氣溫逐日下滑，周五開始在北部陰雨濕冷的感受就會相當明顯。

他表示，幸好周末期間冷空氣最強時水氣減少，會轉為乾冷型態，白天在陽光底下感受會比較溫暖，但早晚期間低溫寒冷的情形依然相當明顯。

下波冷空氣的強度從周五就可能達到大陸冷氣團，後續一直影響到周日，歐宗學指出，最低溫時間會在周末兩天的早晚時段，北部市區低溫12至13度、郊區有10度或以下的極端低溫發生機會，白天高溫15至16度。

歐宗學表示，中南部周末低溫也在12至14度左右，內陸郊區或近山區同樣會有極端低溫機會，晚歸或早起出門務必要注意穿著保暖，白天高溫18至20度，越往南走，白天溫暖的感受會越明顯，日夜溫差大。