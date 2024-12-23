「帕布」颱風最快今晚生成！冷氣團周末襲台　北部剩11度

▲熱帶性低氣壓TD30預估最快今晚發展為輕颱「帕布」，圖為路徑預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

位於南海的熱帶性低氣壓TD30，中央氣象署預估，最快今晚發展輕度颱風「帕布」，對台灣天氣無直接影響，但其外圍水氣移動到台灣上空，今、明天西半部降雨較明顯，而周五新一波冷氣團南下，最冷時間落周六晚間至周日清晨，北部低溫僅11、12度，其他地區低溫13至15度。

氣象署觀測資料顯示，熱帶性低氣壓TD30持續以每小時12公里速度，向西北西進行，氣象署預報員趙竑指出，所處環境有利於發展，最快今晚有發展為帕布颱風的趨勢，未來往中南半島移動，對台灣天氣無直接影響。

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▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，熱帶低壓的外圍水氣順著中高層氣流偏移到台灣上空，今天西半部天氣有較大變化，留意降雨發生。今天台灣附近除了西南方水氣，還有北方冷平流所造成的雲，因此台灣仍在冷空氣影響的勢力範圍，今天清晨各地低溫落在12至14度，感受寒冷。

趙竑指出，明晚高壓中心移動到長江出海口的外海，台灣風場漸漸轉為偏東風，周三轉為偏東風到東南風的環境，周四又有一波冷空氣從大陸往台灣移動，預估影響持續到周日晚上後，轉為偏東風環境，未來一周留意溫度的變化。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢，趙竑表示，今、明天冷空氣對北台灣有影響，中南部明天溫度回升，周三環境偏東風，暖空氣上來，因此回溫明顯，各地高溫24至25度，南台灣局部地區甚至有26、27度，清晨低溫落在15至18度，環境回暖。

他表示，周四開始至周日冷空氣逐漸南下，周四起有一波東北季風增強，北台灣高溫下降，其他地區仍偏溫暖，真正降溫等到周五冷氣團南下，溫度明顯下降，冷空氣最強在周六晚間至周日清晨，北台灣低溫僅11、12度，其他地區低溫約13至15度，會非常寒冷，提醒民眾做好保暖。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨部分，趙竑指出，今天有南方水氣移入，降雨範圍較廣，大台北、東北部特別山區整天有局部性短暫雨，其他地區不定時有零星飄雨。周二晚間新竹以南地區降雨趨緩，但桃園以北及東半部特別是宜蘭，仍有些明顯降雨。

他說，周三環境轉偏東風，是本周天氣最好一天，僅東半部有零星飄雨，西半部多雲到晴，可見到陽光。周四起到周日另一波冷空氣影響，雙北、東半部降雨機率逐漸增加，中南部山區有中層水氣移入，也會有零星飄雨。