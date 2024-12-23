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剛起飛「撞醫院墜毀」　救護直升機4人全罹難！滿地殘骸畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 直升機墜毀解體，醫院大樓外牆受損。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其西南部22日發生墜機事故，一架救護直升機從醫院頂樓起飛後不久撞上大樓墜毀，機上4人全數罹難。當時當地天氣條件惡劣，濃霧籠罩，事故原因仍在調查中。

綜合《路透》及《每日郵報》，事發於穆拉省（Mugla）的穆拉訓練與研究醫院（Mugla Training and Research Hospital），這架直升機原定飛往安塔利亞（Antalya），但起飛時因濃霧籠罩，能見度極低。

據土耳其NTV電視台，失事前的畫面可見直升機起飛時便明顯不穩，調整方向時不斷搖晃，幾分鐘後開始偏離航道，最終撞上醫院4樓，接著墜毀於附近空地，機體殘骸四散，醫院外牆也有多處損壞。機上載有2名機師、一名醫師及一名醫院員工，4人全數罹難。

穆拉省省長阿克比伊克（Idris Akbiyik）將這起事故歸咎於濃霧，並稱當局已展開調查，以釐清具體原因。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）則表示，「4名弟兄在一架衛生部救護直升機意外中喪生的消息令我們心碎」，對此向其親友、同事及全體醫界致哀。

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