剛起飛「撞醫院墜毀」　救護直升機4人全罹難！滿地殘骸畫面曝

▲ 直升機墜毀解體，醫院大樓外牆受損。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其西南部22日發生墜機事故，一架救護直升機從醫院頂樓起飛後不久撞上大樓墜毀，機上4人全數罹難。當時當地天氣條件惡劣，濃霧籠罩，事故原因仍在調查中。

綜合《路透》及《每日郵報》，事發於穆拉省（Mugla）的穆拉訓練與研究醫院（Mugla Training and Research Hospital），這架直升機原定飛往安塔利亞（Antalya），但起飛時因濃霧籠罩，能見度極低。

Helicopter Slams Into Hospital Building In Türkiye, Four Killed



Authorities are investigating the incident after the Eurocopter EC135 ambulance helicopter crashed while taking off during heavy fog at the Muğla Training and Research Hospital in southwestern Türkiye.



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據土耳其NTV電視台，失事前的畫面可見直升機起飛時便明顯不穩，調整方向時不斷搖晃，幾分鐘後開始偏離航道，最終撞上醫院4樓，接著墜毀於附近空地，機體殘骸四散，醫院外牆也有多處損壞。機上載有2名機師、一名醫師及一名醫院員工，4人全數罹難。

穆拉省省長阿克比伊克（Idris Akbiyik）將這起事故歸咎於濃霧，並稱當局已展開調查，以釐清具體原因。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）則表示，「4名弟兄在一架衛生部救護直升機意外中喪生的消息令我們心碎」，對此向其親友、同事及全體醫界致哀。