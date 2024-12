剛起飛「撞醫院墜毀」　救護直升機4人全罹難！滿地殘骸畫面曝

▲ 直升機墜毀解體,醫院大樓外牆受損。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

土耳其西南部22日發生墜機事故,一架救護直升機從醫院頂樓起飛後不久撞上大樓墜毀,機上4人全數罹難。當時當地天氣條件惡劣,濃霧籠罩,事故原因仍在調查中。

綜合《路透》及《每日郵報》,事發於穆拉省(Mugla)的穆拉訓練與研究醫院(Mugla Training and Research Hospital),這架直升機原定飛往安塔利亞(Antalya),但起飛時因濃霧籠罩,能見度極低。

Helicopter Slams Into Hospital Building In Türkiye, Four Killed



Authorities are investigating the incident after the Eurocopter EC135 ambulance helicopter crashed while taking off during heavy fog at the Muğla Training and Research Hospital in southwestern Türkiye.



… pic.twitter.com/6anCV9Bck0