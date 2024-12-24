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明聖誕節放晴「本周天氣最好」　跨年、元旦3地有雨

▲▼今日下半天起，大陸冷氣團開始減弱並遠離 。（圖／翻攝林老師氣象站）

▲今日下半天起，大陸冷氣團開始減弱並遠離 。（圖／翻攝林老師氣象站）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣回暖，氣象專家林得恩指出，今晚平安夜轉為多雲，適合報佳音等戶外活動，明天聖誕節是本周天氣最好的一天，北台灣白天高溫來到24度。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說，跨年及元旦受東北季風影響，北海岸、基隆至宜蘭有短暫雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，今日下半天起，大陸冷氣團開始減弱並遠離，環境水氣仍多。晚上平安夜，除基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區會有局部短暫性陣小雨，其餘地區多轉為多雲天氣，相當適合報佳音等戶外活動。

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氣溫部分，他表示，北部及東北部仍為涼冷，中南部地區白天溫度回升相當顯著，夜晚外出活動，注意衣著的增減調適。

林得恩說，明天是本周天氣最好的一天，環境水氣大幅減少，除東半部有零星短暫局部雨外，各地均為多雲到晴天氣，白天高溫北台灣22至24度，中南部25至26度或以上，花東也有23至26度，夜間低溫回升到14至17度。不過好天氣只有1天，周四開始又要變天。

賈新興今在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天至周四中午氣溫回升，東北角、宜花東及恆春半島有零星短暫雨。周四，桃園以北及宜花東有局部短暫雨，午後東北季風增強。

他指出，周五，台中以北、宜花東及屏東有零星短暫雨。周五晚上至周六，受大陸冷氣團影響，周六宜花東山區有零星短暫雨。周日至下周一，各地天氣晴時多雲。

至於跨年、元旦天氣，賈新興表示，下周二東北季風增強，下周二午後至下周三，北海岸、 基隆至宜蘭有零星短暫雨。下周四，北北基宜花有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

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