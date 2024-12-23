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又有冷氣團「周日低溫探10度」　跨年夜北東濕答答

▲▼天氣 變天 冬北季風 冷氣團 低溫 路上行人 保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周三正逢聖誕節，各地氣溫回升到25度，感受偏暖舒適。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

周三就是聖誕節，中央氣象署指出，周三各地氣溫回升到25度，感受偏暖舒適，但周四開始東北季風增強，周五另一波大陸冷氣團南下，最冷時間落在周日清晨，中部以北及宜蘭下探12度，部分地區可能出現10度低溫，而跨年夜東北季風再度增強，北部及東半部有局部降雨。

位於南沙海面的輕颱「帕布」，氣象署預報員黃恩鴻表示，目前所處環境不利於發展，且快接近到中南半島陸地，預計48小時內減弱為熱帶性低氣壓，對台灣無直接影響。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲帕布颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

不過黃恩鴻說，帕布颱風的水氣隨著中高層氣流移動到台灣，因此明天受南方水氣影響，各地時陰偶有降雨，但明下半天水氣減少，降雨也會趨緩，預估到晚上各地轉為多雲的天氣。

他提到，周三聖誕節將是未來一周最溫暖、水氣最少的時候，各地白天高溫可達24至25度，南部高溫甚至可達到26至27度，僅東半部有零星雨，其他地區為多雲到晴，可見陽光，北部偶爾也能見到陽光。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周四起東北季風增強，黃恩鴻表示，迎風面北台灣白天高溫略降，其他地區影響不大，到周五新一波大陸冷氣團南下，持續影響到周日，各地溫度明顯下降，北台灣整日寒冷，其他地區早晚寒冷。

他表示，周末冷氣團影響最顯著、最低溫落在周日清晨，中部以北及宜蘭低溫下探12至14度，周六、日環境轉乾，周日清晨因輻射冷卻效應，局部地區甚至出現10度的低溫，南部及花東地區約14至15度左右。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻說，下周一冷氣團減弱，氣溫再度回升，各地恢復到多雲到晴，下周二31日跨年夜將有另一波東北季風增強，迎風面北部及東半部雲量、水氣增加，可能有局部降雨情形，但預報時間尚久，強度及溫度、降雨仍待持續觀察。

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