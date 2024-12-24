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東北季風、冷氣團襲台「氣溫直線暴跌」　周末最凍探10度

▲▼行人,路人,低溫,上班族,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周四又有東北季風增強，隨後大陸冷氣團南下從周五影響到周日，低溫下探10度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

冷空氣一波接一波，中央氣象署指出，明天是未來一周比較暖和穩定的一天，但周四又有東北季風增強，隨後大陸冷氣團南下從周五影響到周日，最低溫落在周六深夜至周日清晨，馬祖約10度低溫，北部、東北部11至12度，下周一冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

氣象署簡任技正伍婉華提到，距離鵝鑾鼻約1510公里海面上的帕布颱風，其雲系隨著氣流來到台灣上空，從昨天到現在台灣附近的雲量很多，目前氣象署針對南投、台東山區發布大雨特報，如果雨勢持續不斷，未來台中及高雄山區也可能發布大雨特報。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣變化趨勢。（圖／氣象署提供）

伍婉華說，隨著帕布颱風向西移動，今晚到明天台灣上空的水氣會減少，降雨漸漸緩和。明天東半部有些零星短暫降雨，其他各地有機會看到陽光，明天是未來1周天氣比較穩定的一天。

不過她指出，周四開始東北季風南下，之後周五大陸冷氣團影響，水氣又會比較多，周四到周六桃園以北、東半部、中南部、澎湖又有降雨機率。周日到下周一冷氣團減弱期間，水氣漸少，降雨區域偏向東半部，其他地區多雲、可見陽光。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢，伍婉華指出，今天清晨低溫比昨天稍微回升1度，白天各地高溫20、21度。明天溫度回升，北部、東北部高溫23至24度，其他各地高溫25度。不過周四東北季風南下，之後大陸冷氣團影響，北部、東北部高溫降至19、20度，其他各地溫度也下降。

伍婉華說，最低溫落在周六晚上到周日清晨，馬祖約10度，金門、澎湖、北部、東北部、中部11至12度，其他各地13、14度低溫，下周一冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。另外，明、後天夜裡清晨，桃園以南可能有低雲或霧，影響能見度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

跨年、元旦天氣，伍婉華表示，目前預報資料來看有一波東北季風影響，但資料仍有分歧，強度還要觀察；水氣部分，若東北季風帶來水氣較多，迎風面北部及東北部雲量多，但造成降雨情況多寡目前還不一定，假設帶來比較多水氣，北部、東北部及東部雲量多，看到曙光機率就比較低，氣象署持續觀察。

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