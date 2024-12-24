無人機表演失控墜地！砸中7歲男童　滿臉血當場昏迷

記者張方瑀／綜合報導

美國佛州一場無人機秀發生「墜機」意外，多架無人機失控掉落地面，導致一名7歲男童當場被砸中，臉部、胸部遭受重擊，當場血流如注昏迷，緊急送往醫院進行心臟手術，目前仍在加護病房進行觀察。

根據《每日星報》報導，這起意外發生在21日晚間6時30分左右，年僅7歲的亞歷山大（Alexander Edgerton）跟著家人一起到佛州奧蘭多伊奧拉湖公園（ Lake Eola Park）觀賞無人機秀。沒想到無人機升空後，竟有數架失控墜落，其中一架當場砸中亞歷山大。

▲多架無人機失控掉落地面，當場砸中年僅7歲的亞歷山大。（圖／翻攝自Facebook／Adriana Edgerton）

亞歷山大的母親亞利安娜（Adriana Edgerton）表示，事發時他們全家正在觀看這場表演，無人機擊中了她兒子的嘴唇和胸口，「當時每個人的本能反應都是趴下或四處散開，就在我們反應過來時，我的女兒發現我兒子躺在地上，臉上流著血，已經失去意識。」

亞利安娜說，亞歷山大被無人機打中後，緊急送往醫院進行心臟手術，目前仍在加護病房觀察，他們被迫在醫院度過聖誕節，「奧蘭多市政府和天空元素無人機公司（ Sky Elements Drones） 需要對發生在我兒子身上的事情作出解釋，他們必須對此負責。」

奧蘭多消防局表示，亞歷山大是此次事故中唯一受傷的人；美國聯邦航空管理局（FAA）也正在進行調查。

負責這場演出的天空元素無人機公司則指出，他們致力於遵守FAA所制定的最高安全規範，「我們非常重視觀眾的安全，對任何引發的困擾或不便深表遺憾。」