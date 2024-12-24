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25歲已婚女師「暈船15歲鮮肉」！教室揉捏下體激吻　互傳自慰影片

▲▼25歲已婚女師「暈船15歲鮮肉」！教室揉捏下體激吻　互傳自慰影片 。（圖／翻攝自臉書）

▲艾瑪與未成年少年發展出不正當關係。（圖／翻攝自臉書）

記者王佩翊／編譯

美國一名警察局長的教師妻子因與一名未成年學生發展出不正當關係，因此被判入獄4年。據悉，她是當地市長的女兒，而她與男學生經常傳送曖昧簡訊，甚至交換裸照與性愛影片，兩人更曾經在學校內「擦槍走火」。

根據《每日星報》報導，美國奧克拉荷馬州女老師艾瑪（Emma Hancock）被指控向學生發送裸照和自慰影片，並企圖藉此誘姦未成年的15歲男學生。儘管她一直否認所有指控，但仍被判4年有期徒刑。

艾瑪的丈夫阿爾弗雷德·漢考克（Alfred Hancock）是一名警察局長，而她的父親保羅·惠特納（Paul Whitnah）則是林肯郡惠斯頓市長（Wellston）。由於該案涉及利益衝突，因此林肯郡警方要求由奧克拉荷馬州調查局審理此案。

▲▼25歲已婚女師「暈船15歲鮮肉」！教室揉捏下體激吻　互傳自慰影片 。（圖／翻攝自臉書）

▲艾瑪的丈夫是警察局長，父親則是市長 。（圖／翻攝自臉書）

警方指出，艾瑪先透過通訊軟體向男學生發送作業，隨後自2022年10月起主動對男學生發送與課業無關的簡訊，直到幾周後，男學生傳了一張自己的裸照給她，而艾瑪非但沒有阻止，甚至還回覆稱，「所以我們現在要開始傳裸照？」此後，艾瑪與男學生開始在Snapchat上交換裸照和自慰影片。

不僅如此，兩人曾經在課堂上接吻，艾瑪還在接吻時觸碰男學生的身體。艾瑪曾經向學生發送一張在浴缸內拍攝的半裸照，並在第二天晚上，向學生發送了一張用毯子蓋住胸部的照片。隨後少年要求她「移開毯子」，於是艾瑪又再拍攝了一張露出胸部的裸照給少年。

警方表示，她在2022年10月底和該名男學生互相發送裸照與自慰影片。兩人還趁著午休時間在烹飪教室的儲藏室裡親熱，艾瑪被指控「抓住男孩」並激烈地擁吻對方。少年指控艾瑪在30秒內將舌頭放入他的嘴裡4、5次。

同年11月3日，艾瑪負責擔任生物課的代課教師，她把自己的電子煙拿給男學生抽，並親吻他5到10次，再次把她的舌頭放進學生的嘴裡。不僅如此，起訴書還寫道，艾瑪將手伸到男孩的褲檔長達10秒，並揉捏觸摸對方的生殖器，少年則反過來抓住她的臀部。

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