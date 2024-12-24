若中共犯台「應摧毀台積電」！川普準國防次長　多次公開主張

▲台積電因為在全球半導體產業的重要性，被譽為護國神山。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普22日提名柯柏吉（Elbridge Colby）擔任國防部次長，此人被視為「對中鷹派」，但也主張台灣應將國防開支提升至GDP的5%，甚至多次公開主張，萬一北京武力犯台，應該立刻摧毀台積電（TSMC），以免落入中共之手。

日經新聞2022年1月報導，美國陸軍戰爭學院（U.S. Army War College）2021年下載次數最多的論文「破巢：嚇阻中國入侵台灣」之中，2位美國學者提出全新威懾策略，也就是把台灣變得「不受歡迎」，以至於中國武力犯台也毫無邏輯與意義，其中一項關鍵提議，正是摧毀台積電設施。

作者承認，對於台灣人而言，這種「焦土策略」沒什麼吸引力，但相較於在台灣周圍發生長期且大規模的戰爭，其成本「遠遠不那麼具有破壞性」，「如果美國與台灣希望遏止中國入侵，他們應該尋找不依賴美軍報復的方法。完全依賴軍事威脅變得越來越不可信，也因此更加危險。」

▲柯柏吉被視為對中鷹派。（圖／翻攝美國國防部）

對此，柯柏吉多次在X發文贊同。他在今年2月25日的一篇貼文裡寫道，如果中國要接管台灣，就必須「癱瘓或摧毀台積電」，「我們會瘋到讓世上最關鍵的半導體公司，完好無損地落入激進中共之手嗎？台灣人應該意識到，這是他們最微不足道的問題。」

2023年5月21日，柯柏吉發文表示，台灣落入中共手中之後，依然繼續保持台積電與其核心地位，這是不可能發生的，「美國與其盟友無法承受，中共對於全球半導體，擁有如此大的主導地位。這是事實。」

在2023年5月20日另一篇貼文中，他也指出，「台灣人真正應該擔心的，是美國對於台灣自衛承諾的懷疑。在中國攻擊時炸掉台積電，是台灣人最微不足道的問題。」

柯柏吉認為，台灣不願意在中國進攻時摧毀台積電，正向北京傳遞一個強烈信號，「台灣缺乏決心，不願降低這個獎項（指台積電）的價值。這就使得攻擊變得更有可能」，甚至直言台灣此舉是不明智的。

2023年3月4日，他也表示，「如果讓台積電完好無損地落入中國手中，我們肯定是瘋了。」