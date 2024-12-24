從烏俄衝突學經驗　保利科技曝政府訂購百萬架「自殺式無人機」

▲外界推測烏克蘭副總理什米加爾視察的無人機為Bober自殺無人機。（圖／翻攝自烏克蘭政府官網）

記者魏有德／綜合報導

烏克蘭軍事網站《Defence Blog》22日刊出一篇名為「中國大量訂購自殺式無人機」的文章，引起外界熱議。文章提到，無人機製造商保利科技接到官方一份採購100萬架「神風特攻式無人機（自殺式無人機）」，將於2026年交付，同時，這份「超級訂單」壟斷其公司所有產能，被迫拒絕其他客戶的訂單以滿足需求。

▲烏克蘭首都基輔17日遭到神風自殺無人機襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

《Defence Blog》報導稱，中國人民解放軍（PLA）已經開始將無人機戰納入其訓練計畫。根據影片和報告顯示，在模擬作戰場景中，使用FPV無人機和神風特攻式無人機來增強解放軍部隊的戰備狀態。

報導指出，中國對神風特攻隊無人機（滯空彈藥）的關注與最近在全球衝突中學到的經驗教訓一致，特別是烏克蘭廣泛使用無人機，烏克蘭使用輕型神風特攻隊和FPV無人機的軍事戰術的破壞性效力影響著中國的軍事理論。

據了解，該報導並未得到大陸官方或軍方的證實，該自殺式無人機具體型號、樣式或技術規格的詳細資訊仍在一團迷霧中，但有分析認為，這或許代表著與有關台灣的潛在衝突做出準備。

該文由《Defence Blog》的主編Dylan Malyasov所撰寫，根據作者介紹，Dylan Malyasov是一名軍事記者，同時也是一名國防顧問，曾他被授予「援助烏克蘭武裝部隊」獎章。