美麥當勞經理「性侵14歲少女」被判10年！　加盟商也賠1.4億

▲美國麥當勞也曾發生經理性侵少女的案件。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

台北市麥當勞主管性侵案，導致17歲受害少女輕生，引發全台輿論怒火。在美國，這間速食巨頭也曾發生類似案件，賓州某分店經理加納（Walter Garner）性侵14歲女員工，被判10年有期徒刑，加盟商也支付435萬美元（約新台幣1.4億）賠償金。

當地媒體TribLIVE引述訴訟文件報導，2020年10月，14歲受害少女進入賓州貝塞爾帕克（Bethel Park）一間麥當勞分店打工，4個月之後，加納成為她的經理，卻是噩夢的開端。

加納成為主管之後，幾乎立刻對受害者展開性騷擾，包括性暗示、不恰當肢體觸碰，還告訴少女，他希望她成為自己的「快樂餐」。即使多次被要求停止，加納依然繼續上述行為，對少女造成「嚴重情緒困擾與焦慮」。

2021年2月，加納趁著休息時間，尾隨少女進入廁所，將其制服脫下並且性侵。直到另一名麥當勞員工向學校通報，才讓案情曝光，這名惡狼也在2021年10月落網，最終被判10年有期徒刑。

▲加納早有性犯罪紀錄。（圖／阿利根尼郡監獄）



訴訟文件指出，加納2003年就因為性侵10歲女童入獄，是被賓州當局下令必須終身登記在案的性犯罪者。而受害者在入職培訓過程中，並未獲得任何人資資訊，不知道如何通報性騷擾，只在一名17歲少女的帶領下，觀看各種教學影片，包括如何在得來速窗口交付餐點等。

受害者律師佩雷爾（Alan Perer）也質疑，麥當勞怎麼會聘僱一名被定罪、登記在案的性罪犯，還允許此人管理14到17歲的少女。

今年2月，麥當勞的賓州加盟商Rice Enterprises同意支付435萬美元賠償金，才讓全案真正落幕。加盟商聲明，在獲悉加納犯行之後，已經立刻將此人開除，並且「加倍努力確保我們餐廳的所有員工獲得正向與受尊重的體驗。」至於麥當勞公司則未涉入訴訟與賠償事宜。

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