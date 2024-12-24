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超越夏威夷、韓國　日本人新年出國旅遊首選台灣

▲▼台北101 2024跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲2024年台北101的跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

日本大型旅行社JTB所做調查顯示，約有52萬名日本人會利用今年新年假期出國旅遊，較去年成長約13%；而在選擇出遊目的地，台灣成人氣首選，其次是夏威夷及韓國。

日本產經新聞報導，JTB預估今年新年假期（日本稱年末年始）旅遊動向指出，從今天起到明年1月3日止，約有2852萬人外出進行兩天一夜以上的旅行，較去年略增0.2%。而伴隨旅行的總消費金額受到高物價影響，預估也會較去年增加6.3%，達到1兆3460億日圓。

日本今年一整年持續低迷的出國旅行，受到年底到明年初最多可放9天新年連假影響呈現好轉。

從旅行類別來看，國旅人數為持平的約2800萬人；至於出國旅行人數可望較去年增加13%，來到52萬人左右，且平均每人花費約27萬3000日圓，較去年成長6.6%，相比疫情前的2019年增幅更達35.1%，研判是受到日圓貶值增加在出遊地的花費影響。

這項調查是在今年11月透過網路針對1764人進行調查。從主要旅遊目的地預約狀況來看，日本人今年出國首選台灣，其次是夏威夷與韓國。

至於國旅部分，日本人首選關西，其次是包括東京迪士尼在內的東京；九州排名第3。

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