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妹子在南京景區穿「和服」拍照　大媽暴怒：妳連中國人都不是

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇南京一名女子22日穿著和服，至中山植物園拍照。一名同為遊客的大媽撞見後，大聲喝斥「這裡是南京，妳連個中國人都不是」，並不斷要求該名女子將和服脫掉。雙方在園區內發生口角爭執，引來不少遊客圍觀。

據《百姓關注》報導，該名大媽對著女子咆嘯，「這裡是南京，妳是怎麼想的？妳上過學嗎？不是合適不合適的問題，是沒有底線了妳知道嗎？公共場合就是不能穿和服，妳脫掉，妳趕緊走，立刻走！」

▲▼妹子在南京景區穿和服拍照。（圖／翻攝自微博）

▲▼妹子在南京景區穿和服拍照。（圖／翻攝自微博）

▲▼妹子在南京景區穿和服拍照。（圖／翻攝自微博）

▲兩人在園區內發生爭執。（圖／翻攝自微博，上同）

女子當場也回擊大媽，「我穿著和服，拍個照怎麼了，妳不要隨意汙辱別人行嗎？我就檢舉妳，妳怎麼不罵那些去日本玩的人呢？」

園區對此表示，該名女子入園檢票時，穿著正常，是進入園區後自行換掉的，「園區內是禁止穿和服的，當天該遊客已被工作人員勸離，後續會在門口貼上，禁止穿和服的相關告示。」

相關影片引起網友熱議，「去南京穿和服，這個250怎麼想的」、「去日本拍啊，想怎麼拍怎麼拍，去不起嗎」、「南京大屠殺這件事不會不知道吧」、「她確實不該穿，那畢竟是南京，30萬人命呢」、「一次次在試探底線嗎」、「南京人都沒打她嗎」、「公祭日才剛過，30萬冤魂去找她吧」。

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