全球最難攻打3大國家　這國至今無人敢挑戰

▲《搜狐號小尚賞聊教育》指出，世界上最難攻打的3個國家，分別是日本、越南以及瑞士。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭、加薩衝突至今未歇，無情戰火奪走無數士兵、平民百姓的性命。過去專寫戰爭歷史領域的《搜狐號小尚賞聊教育》就曾分享世界上最難攻打的3個國家，分別是日本、越南以及瑞士，其中瑞士所擁有的堅固軍隊建設與裝備，沒有任何國家至今敢輕易挑戰。

文章首先提到的是日本，明治天皇學習西方科技打造強大海軍，不只如此，日本為了掠奪資源發動全面侵略，引爆1931年九一八事變，中國歷經14年才成功擊退日本侵略，隨後美國為了終結戰爭，在廣島、長崎投下原子彈，日本天皇裕仁才投降。

第二個國家則是越南，越戰從1955年打到1975年，歷時20年，南北越從1955年開打，美國1962年派兵介入越戰，從美國派兵至戰爭結束達12年。文章指出，越戰被認為是美國史上最久的一場戰爭，投下超過800萬噸炸藥、奪走越南160多萬條人命，但這場戰事也對美國國力與士氣造成難以估量的損失，美方5.6萬人死亡、30萬人受傷，耗費資金逾4000億美元。

第三個國家則是瑞士，在1815年，瑞士簽署《巴黎合約》成為永久中立國，不介入任何戰爭，一戰、二戰期間沒被占領，冷戰時期保持中立，始終實行「全民皆兵」的義務役民兵制，各地建設地下掩體供全部常住人口使用。另外，瑞士每年在軍事建設方面投入55億美元資金，擁有堅固軍隊建設與裝備，至今無任何國家敢輕易挑戰。