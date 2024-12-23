日本上皇明仁今迎91歲生日　創歷代天皇「最長壽」紀錄

▲日本上皇明仁今年滿91歲、上皇后美智子90歲。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本上皇明仁今（23）日迎來91歲生日，創下「萬世一系」歷代天皇中最為長壽的紀錄。同時，上皇后美智子10月才因跌倒而導致右腿骨折，經過手術後已能順利出院，且在復健後已無須拄著柺杖才能行走。如今，上皇夫婦過著規律且悠閒平靜的生活，並關注能登半島災區民眾生活。

根據《日本放送協會》、《富士新聞網》，掌管日本皇室事務的宮內廳表示，上皇明仁23日迎來91歲生日，成為有紀錄以來歷代之中最為長壽的天皇。如今，上皇明仁心繫著10月才因跌倒導致右大腿骨折的上皇后美智子，夫婦倆過著平穩且規律的生活。為了防止誤嚥（飲料、食物、唾液掉入氣管），用餐時更是避免交談。

宮內廳透露，明仁在生日這一天身體狀況並未出現明顯變化，儘管2022年7月曾被東京大學醫學部附屬醫院診斷出右心臟衰竭，但在經過內科的用心治療，包括定期服藥、控制飲水後，病情恢復穩定，不過胸腔仍有少許積水，目前仍醉心於綱鰕虎魚的研究工作。

至於上皇后美智子10月則因跌倒導致右大腿骨折而接受手術。在明仁不離不棄的陪伴下，美智子術後恢復良好，在每天接受復健後，目前步行時已無需再使用拐杖。

報導指出，明仁夫婦今年夏季以來便在長野縣輕井澤度過平穩的生活，兩人更是掛心今年以來受到強震、豪雨重創的石川縣能登半島。同時，明仁夫婦倆也曾造訪戰後從中國撤退之人所拓墾的田野，5月也曾造訪栃木縣日光市，深切正視有關戰爭的記憶。

宮內廳透露，原本德仁天皇與皇后雅子、愛子公主預定前往仙洞御所祝壽，然而愛子身體不適，使德仁夫婦在慎重起見下取消行程，不過秋篠宮悠仁親王仍將預定於傍晚前往祝壽。