影／王義川向幼童宣講「藍白惡修三法」　李明璇轟：政治進入校園太扯

記者郭運興／台北報導

立法院20日三讀通過國民黨力推的《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》三大法案，綠委王義川卻在21日貼出一段他參加幼兒園聖誕活動，對台下幼童宣講批評藍白修惡法的影片，他直言「教育要從小做起！不放過任何宣導機會」。對此，國民黨發言人李明璇今（23日）發出長文抨擊，她表示，卑劣下流都不足以形容，這已經超過「民主」範疇，究竟要多無良，才會對純淨的孩子大談政治？政治進入校園會不會太扯！

王義川21日貼出一段「對幼童宣講的影片」，他表示，教育要從小做起！不放過任何可以宣導的機會，白藍惡修三法說明會，苗栗南庄。

回顧此段影片，片中，王義川與台下一群幼童說「今天來這裡跟各位上課，教育要從小做起，以後去立法時，才不會亂立，20日立法院修了3個惡法，一個《選罷法》、一個《財政收支劃分法》、一個《憲法訴訟法》，亂修以後都會影響你們的未來，各位小朋友有什麼問題」，此時一名女幼童詢問「修惡法到底是什麼」，王義川則回應「修惡法就是修了不好的法，會影響你們的未來，今天說明會就到這」，隨即台下觀眾響起陣陣掌聲。

▼王義川參加幼兒園活動，向幼童宣講藍白立惡法。（圖／翻攝自Threads／王義川）

對此，李明璇表示，自己很少指名道姓罵人，但王義川這種行為，用卑劣下流都不足以形容。這已經超過「民主」的範疇，也遠遠超過「言論自由」的底線了，究竟要多無良，才會在幼兒園裡對純淨的小孩子大談政治？到底要有多無恥，才會沾沾自喜的發社群大肆宣傳？

李明璇表示，就算王義川常在「表演」，但有腦子的人都知道凡事都有界線，這次王義川真的太超過了！政治進入校園會不會太扯！做一個成熟的大人，很難嗎？竟然搞不清楚什麼能做什麼不能做。

李明璇指出，聖誕節是她最喜歡的節日，尤其在女兒出生後，更希望傳承聖誕老人會送禮物的童話，讓孩子在聖誕節感受滿滿的愛，結果，卻看到王義川在幼兒園的聖誕活動上，不是傳達愛的福音，反而大談偏激的政治思想，讓政治的髒手伸進了幼童們的心中。

李明璇說，自己身為擁有孩子的媽媽，十分的憤怒，而且非常的傷心，每個人都能有不同的立場，但不該玷污國家的幼苗，破壞本該充滿溫暖與快樂的聖誕節。

接著，李明璇批評，原來民進黨要求黨政軍退出校園，就是換自己進入校園，現在連幼兒園都不放過了，民進黨恨惡共產黨卻成為共產黨，甚至還超越共產黨，綠色終究活成自己討厭的紅色。

李明璇說，共產那套「思想整治從小做起」學得很徹底嘛，蟾蜍正在培養小蝌蚪，將來成為綠衛兵是嗎？

最後，李明璇強調，自己在這裡呼籲，民進黨必須公開道歉，更應該立刻開除這種完全不適任的立委，這位口渴都要吼人端水的大立委，除了嘴砲完全看不到專業能力在哪裡，犯法了還po上網，果真是憨川。

▼王義川參加幼兒園活動，向幼童宣講藍白立惡法。（圖／翻攝自Threads／王義川）