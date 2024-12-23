王義川為深偽影片赴北檢提告　黃揚明：幼童宣講影片我也會懷疑造假

▲23日一早民進黨立院總召柯建銘在立委王義川及律師的陪同下，前往台北地檢署就抖音上流傳他的深偽影片按鈴提告。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

近日TikTok流傳一段民進黨團總召柯建銘提到「台灣在民進黨的手裡可以說暗無天日」影片，另外，民進黨立委王義川也被深偽出一段搭配簡體字的影片，2人今（23日）赴北檢對散布者提告誹謗、妨害隱私不實影像等罪。對此，黃揚明表示，轉傳影片真的要注意邏輯性，像王義川委在苗栗南庄向幼童說明立院修惡法的影片，若不是王義川親自發出，自己也會懷疑是造假的。

王義川22日發文表示，可惡！網路流傳本人的深偽（deep fake)抖音影片。結果柯總召也一樣受害，星期一早上九點，自己會向北檢遞狀提告影片製作者，請有心人士切勿心存僥倖，也請各位不要轉傳，以免誤觸法網，本人絕不寬貸！

▼王義川遭深偽影片抹黑。（圖／翻攝自Threads／王義川）

對此，黃揚明表示，第一次看到的中指按鈴術！不過，在AI影片橫行的年代，轉傳影片真的要注意一下邏輯性。

黃揚明表示，像王義川委員在苗栗南庄向幼童說明立院修惡法的影片，若不是王義川親自發出，自己也會懷疑是造假的。

而黃揚明所說的，正是王義川21日貼出的「向幼童宣講影片」，此段影片，王義川與台下一群幼童說「今天來這裡跟各位上課，教育要從小做起，以後去立法時，才不會亂立，20日立法院修了3個惡法，一個《選罷法》、一個《財政收支劃分法》、一個《憲法訴訟法》，亂修以後都會影響你們的未來，各位小朋友有什麼問題」，此時一名女幼童詢問「修惡法到底是什麼」，王義川則回應「修惡法就是修了不好的法，會影響你們的未來，今天說明會就到這」，隨即台下觀眾響起陣陣掌聲，卻在網路上引來質疑聲浪。