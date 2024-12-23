政院稱修財劃法衝擊明年總預算　藍：少貪點3753億根本九牛一毛

▲國民黨團召開記者會批民進黨昨日今非。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院上周三讀通過《財政收支劃分法》部分條文修正案，行政院表示，新法一旦公布公布，明年度總預算會受到嚴重衝擊，可能甚至需要重新編列。國民黨立院黨團今（23日）諷刺，今年預計超徵5000億元，不會影響到中央相關預算，「民進黨只要少貪一點，3753億元根本就是九牛一毛。」並質疑綠營「不公告、覆議、釋憲」已經成為戒嚴國會三寶。

書記長林思銘指出，回顧財劃法修正案，最早是由民進黨黨主席兼總統賴清德在台南市長任內就已經主張，包括前閣揆蘇貞昌、民進黨黨團總召柯建銘都曾公開發言挺修財劃法，「甚至列為民進黨永遠第一的優先法案」，如今法案真的通過了，民進黨卻又開始雙標，卓揆還放話要地方政府未來「勇敢的面對地震颱風」，根本是換了位置就換了腦袋。

林思銘指出，財劃法修正後，不分藍綠執政縣市，統籌分配稅款都比過去增加，國民黨很想問高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米，台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復等綠營的縣市首長，是否敢站出來真正反回顧財劃法修正案？難道還要繼續反對縣市自主管理財政收入？還是民進黨的縣市長，仍然認為錢在中央、跪著向中央要錢，比「站著」等經費依法入帳更好？

林思銘強調，國民黨此次修改財劃法，是將原本屬於地方縣市稅收還給地方，讓更多努力創稅縣市能夠多分到統籌分配稅款，打破過去大鍋飯心態，鼓勵地方政府努力招商，將餅做大，一分耕耘一分收穫，地方工作機會多了，外漂的民眾才能回到故鄉。他舉例，新竹縣市創稅最多，統籌分配稅款當然就可以多拿，只有全國各縣市不分執政政黨，大家一起努力，才不會坐吃山空，縣市長努力為自己縣市創造稅收，這才是財劃法重要精神。

林思銘說，這次財劃修法後，可以多分3753億到地方，根本不會影響國防社福教育等支出，尤其政府過去幾年嚴重超徵，金額達1.34兆，今年超徵稅收更上看五千億。凸顯中央政府財政規劃失準，現在民進黨中央只要拿出3000多億，卻已經呼天喊地，萬般不願意，更凸顯中央政府不會理財、只為花錢。

國民黨立委張嘉郡也說，民進黨一再危言聳聽，告訴民眾修法後會影響到政府對於人民的各項補貼，但這不是事實、恐嚇民眾，這些項目很多都是用特別基金、特種預算支付，而不是用統籌分配來支付。

國民黨立委鄭正鈐指出，新版的財劃法讓地方政府能夠更得到合理的資源回饋，也讓地方政府有更多的一個財力跟財源，回應地方民眾的需求，為地方經濟注入新動能。

