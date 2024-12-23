稱柯文哲起訴書週三公布　吳靜怡喊聖誕禮物：民眾黨團滅倒數計時

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃國霖攝）



記者郭運興／台北報導

北檢近日緊鑼密鼓偵辦民眾黨主席柯文哲涉及的京華城弊案、政治獻金案，全案已經進入最後偵結階段。對此，政治評論員吳靜怡今（23日）表示，柯文哲起訴書已經寫好，如果消息正確，就是星期三了，起訴書會不會變成她的聖誕禮物？她強調，民眾黨即將面臨四大罪起訴的黨主席，要不要開除柯文哲黨籍？又或者停權？民眾黨團滅，倒數計時中。

吳靜怡表示，「幻想」變成實現，起訴書會不會變成她的聖誕禮物？起訴書已經寫好，聽說要等大法官人選案在立院通過後，再召開記者會，如果消息正確，就是星期三了。

吳靜怡表示，「無視柯文哲的意願，猶如要榨乾他的剩餘價值，收割小草納為己用」據消息指出，地方基層人士非常反彈緊急小組慰留柯文哲的做法，毫無前瞻、建設性。

吳靜怡指出，部分民眾黨中評委認為，應該要尊重柯文哲的意志，照著法規執行代理黨主席推派程序，不應該各種的算計拖延到中央委員選舉後，更有中評委覺得整個中評會被柯文哲出賣，還記得柯文哲請假時，黨主席自請中評會調查政治獻金案，柯文哲告訴黨員們要相信清白，結果，柯文哲居然奇襲式辭職，讓大家相當為難。

吳靜怡說，民眾黨目前針對即將偵查結案的記者會做攻防，態度依舊是認為京華城案找不到金流，所以只有圖利，「圖利不是貪污」、「沒有對價不是圖利」這兩種主體論述。

吳靜怡再說，所以如果檢調掌握上千萬實際金流和證詞，民眾黨和柯文哲鬼打牆的辯護恐怕沒用，另外，若柯文哲涉及公益侵占，民眾黨只會切割木可公關、基金會、智庫，反而不知如何為自己被柯文哲侵占辯駁。

吳靜怡提到，立法院民進黨團總召柯建銘說黃國昌是「夜壺」，民眾黨說代理主席是「屎缺」，所以黃國昌不可能接代理黨主席，只能麻煩民眾黨秘書長周榆修把柯文哲的辭職信函吞下去了。

最後，吳靜怡強調，柯文哲目前「京華城案」涉嫌圖利、違背職務收賄，「政治獻金案」涉嫌公益侵占、背信，民眾黨即將面臨四大罪起訴的民眾黨黨主席，要不要開除柯文哲的黨籍？又或者停權呢？民眾黨團滅，倒數計時中。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼ 政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）