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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

修財劃法遭綠圍剿霸凌高雄　柯志恩嗆：應譴責陳其邁不提版本

▲▼專訪 國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯志恩遭綠議員點名支持財劃法修法已嚴重損害、打壓高雄未來發展。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

《財劃法》修正案三讀通過引發後續政治效應，綠委群起圍攻國民黨立委柯志恩，質疑國民黨版《財劃法》強推過關後，高雄增幅是全國最低，「你是要選台北市長嗎？你的心有在高雄嗎？」柯志恩辦公室今（23日）反擊，「你們應該譴責當過行政院副院長的陳其邁市長，為何不向行政院要求，提出一個最照顧高雄，統籌分配款比例全國第1，6都增加幅度最高的行政院版？」

不僅遭綠委圍剿，民進黨高雄市議員簡煥宗、邱俊憲、何權峰、湯詠瑜、黃彥毓、黃文志、郭建盟等人今早也在高雄市議會門口舉行記者會，控訴《財劃法》草率三讀，南北差距再惡化，反對不公分配，捍衛高雄財政正義不退讓，更要柯志恩別想選高雄市長了。

柯志恩辦公室則回嗆，民進黨籍高雄市議員形容是「暴力修法」，稱剝奪高雄市民權益，把高雄市民形容為受害者，忽視國民黨推動修法通過後，可幫高雄增加245億財源，「你們有用罵柯志恩的力道，去反問你們同黨的委員們，為什麼提不出一個比國民黨更好，比國民黨更照顧高雄的版本嗎？」

柯辦指出，這幾天包括高雄市長陳其邁與民進黨籍委員，現在又多了民進黨議員，對柯志恩有諸多批評；陳其邁說，財劃法草率三讀，高雄增加金額比例全國倒數第1，拉大南北差距，賴瑞隆說柯志恩傷害高雄獨厚台北，但事實是如果財劃法沒有修法通過，高雄一毛統籌分配款都不會增加。

柯辦續指，國民黨修法，讓高雄每年統籌分配款增加245億，而總額745億也位居6都第3，僅次稅收最多的台北和人口最多的新北，但行政院和民進黨都沒有提案，唯一主提案的賴瑞隆委員的方案，沒有增加垂直分配，只微調水平公式，更忽略陳其邁的「5大不公」中多數修法意見。

柯辦表示，整部賴瑞隆委員版本的法案，只加普通統籌分配應參酌「配合國家政策設置高汙染產業情形且空氣汙染指數較高」和「配合國家整體經濟建設設置高污染產業情形」這43個字。也就是說，是從原有的4676億大餅裡，微幅增加高汙染城市的統籌分配款，考量到全台灣符合條件的城市不會只有高雄一座，最終能增加的稅款，充其量很可能只是幾千萬。

柯辦強調，財劃法修法通過後，讓高雄得到245億財源，換算下來，可以幫高雄直接增加12.6％的經費，不但能幫市府減輕施政負擔，也可用於償還高雄債務。

柯辦呼籲，民進黨高雄市議員，如果還認為國民黨版財劃法，對高雄人不公平，「你們應該譴責當過行政院副院長的陳其邁市長，為何不向行政院要求，提出一個最照顧高雄，統籌分配款比例全國第1，6都增加幅度最高的行政院版」、「你們更應該譴責高雄民進黨的8名立委，為何沒有要求民進黨立院黨團，提出一個重視地方聲音的版本！」
 

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