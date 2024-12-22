　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

社區林業生根！花蓮分署年度成果展　37執行社區近千人同歡

▲▼活動有37個執行社區及協會共同參與，共49個攤位完整呈現年度成果，吸引近千位民眾周末前來逛攤位。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲活動有37個執行社區及協會共同參與，共49個攤位完整呈現年度成果，吸引近千位民眾周末前來逛攤位。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署21日在花蓮文化創意產業園區辦理「113年度花蓮林業家族森根你我~揪感新」活動，37個執行社區林業計畫的社區及協會共同參與，邀請新住民團體，共49個攤位完整呈現年度成果，吸引近千位民眾周末前來逛攤位，瞭解各社區如何協助分署管理山林及推展各項林業及保育工作，發現原來生活與森林是這麼近，現場熱絡且充滿歡笑，在溫馨氣氛中劃下完美句點。

▲▼活動有37個執行社區及協會共同參與，共49個攤位完整呈現年度成果，吸引近千位民眾周末前來逛攤位。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
花蓮分署說明，林業保育署自民91年起推行試辦「社區林業─居民參與保育共生計畫」，滾動調整並擴大民眾參與森林經營，全面推動社區林業，期間經過數次調整，使計畫更貼近林業保育署相關政策，如今已邁入社區林業2.0，將計畫區分為「生態保育篇」、「森林育樂篇」、「森林保護篇」、「樹木與生活篇」等四個篇章，使參與的社區依據社區量能及特色，選擇合適的篇章推動社區事務。21日成果展，以簡明易懂的攤位形式展示出來，讓更多民眾能輕鬆明白計畫精髓。

▲▼活動有37個執行社區及協會共同參與，共49個攤位完整呈現年度成果，吸引近千位民眾周末前來逛攤位。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
活動由花蓮縣秀林鄉慕谷慕魚護溪產業發展協會帶來太魯閣族感恩頌組曲揭開序幕。花蓮分署長黃群策致詞表示，林業保育署長期以來透過社區林業計畫「林業走出去，民眾走進來」的精神，藉由社區參與林業保育工作，讓林業專業走入社區，協助社區、部落建構以自然保育及永續利用為基礎的經營管理模式。分署從91年推動社區林業以來，陸續陪伴150多個社區部落，感謝社區與分署攜手走過22個年頭，一同投入管理山林工作行列，並積極響應推動國土綠色網絡及振興山村經濟政策，讓分署可以無後顧之憂；也特別感謝社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會，長期以來以自身推動社區工作的寶貴經驗，與花蓮分署一同陪伴社區夥伴成長，居功厥偉。

▲▼活動有37個執行社區及協會共同參與，共49個攤位完整呈現年度成果，吸引近千位民眾周末前來逛攤位。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
成果展重頭戲是頒發113年度執行社區林業計畫的績優社區，獲獎的社區由40個社區中角逐後脫穎而出，花蓮縣吉安鄉太魯閣社區發展協會以「山村部落永續發展－延續傳統文化技藝篇」，成效優異受到評選委員肯定，榮獲本年度的特優社區；優等社區則是由推動「由木成林-守護馬佛溪綠廊道」計畫的花蓮縣綠野香坡農村發展協會獲得；花蓮縣富里鄉羅山社區發展協會推動「里山林業的六級化發展」與社團法人花蓮縣野鳥學會辦理「立霧溪口與和平溪口小燕鷗繁殖調查與保育巡守計畫」，執行成果良好，並列甲等社區，堪為其他社區觀摩學習的對象。

▲▼活動有37個執行社區及協會共同參與，共49個攤位完整呈現年度成果，吸引近千位民眾周末前來逛攤位。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
花蓮分署負責四個篇章的科室，也透過各自的攤位，介紹篇章內容，並搭配闖關遊戲，寓教於樂，闖關成功後，可獲得宣導品或體驗券，到特定社區攤位免費參加平均價值150元以上的體驗活動，如多肉盆栽教學、療癒苔球DIY及國產材擴香木掛飾等，民眾回響熱烈回響，體驗券秒殺。

社區「根經濟」實力魅力無法擋，社區特色文創作品如藍染織物、手工項鍊等，及友善小農產品如茶包、刺蔥香腸等，同樣人潮絡繹不絕，交易熱絡。

▲▼活動有37個執行社區及協會共同參與，共49個攤位完整呈現年度成果，吸引近千位民眾周末前來逛攤位。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲慕谷慕魚護溪產業發展協會帶來太魯閣族感恩頌組曲揭開序幕。

參與民眾表示，過去對林業保育署政策相當陌生，透過今天活動發現花蓮各地的社區長期以來協助林業保育署守護山林台灣，例如移除小花蔓澤蘭、保安林巡守、監測及調查社區周邊生態，對整體森林環境和野生動物保育工作是非常有意義的，未來也會持續關注及支持。
 
活動在下午3時落幕，花蓮分署也預告，下一次的社區林業成果展將在兩年後辦理，屆時記得再度蒞臨，與各社區、花蓮分署同歡。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
澳洲爆「恐怖噬肉菌」疫情！　當局示警：皮膚潰爛壞死
「神秘金屬球體」現蹤德州！快速飛過飛機旁　NASA太空人驚呼
身家上億！　36歲蹦闆「9年簽12間房」
居民怨張惠妹演唱會嗨跳像地震　他酸：房子爛成這樣！該搬家
2女身體不適「捷星迫降關西」　乘客醫師氣炸：她們自行走下班機
張惠妹演唱會「類地震」　大巨蛋周遭住家晃動！北市1999湧3

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

太魯閣重生！感謝志工齊心投入災後復原　內政部持續挹注重建

社區林業生根！花蓮分署年度成果展　37執行社區近千人同歡

徐榛蔚主祭宗教歲末感恩祈福會　欣慰財劃法修正通過

北檢打詐、反賄不缺席！攜手最高檢察署　傳遞溫馨支持正能量

2024三安環保聖誕節　蘇俊賓：逾7000個回收鐵鋁罐打造聖誕樹

桃園希望工程獎助學金　嘉惠20名優秀弱勢生勇敢追夢

地方財劃法通過　凌濤：仍須防「清鳥宗」奧步

2025臺灣燈會主燈基地安座桃園青埔舉行　12月底發表五大燈區

台南耶誕跨年首場演唱會重磅登場　13萬人共度搖滾耶誕夜

獨／聖誕快樂！台中原民部落周末至谷關溫泉區　向遊客提早報佳音

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

張惠妹攻蛋：你們是不是很想站起來！　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

統神是害羞了嗎？拳上在即 賽前訪問片段流出 #shorts

陸男噎到脹紅！顧客沒發現　店長急衝「哈姆立克法」救援

【看過會飛的新娘嗎？】新郎新娘婚禮上演啦啦隊表演　空中轉圈氣氛嗨爆

太魯閣重生！感謝志工齊心投入災後復原　內政部持續挹注重建

社區林業生根！花蓮分署年度成果展　37執行社區近千人同歡

徐榛蔚主祭宗教歲末感恩祈福會　欣慰財劃法修正通過

北檢打詐、反賄不缺席！攜手最高檢察署　傳遞溫馨支持正能量

2024三安環保聖誕節　蘇俊賓：逾7000個回收鐵鋁罐打造聖誕樹

桃園希望工程獎助學金　嘉惠20名優秀弱勢生勇敢追夢

地方財劃法通過　凌濤：仍須防「清鳥宗」奧步

2025臺灣燈會主燈基地安座桃園青埔舉行　12月底發表五大燈區

台南耶誕跨年首場演唱會重磅登場　13萬人共度搖滾耶誕夜

獨／聖誕快樂！台中原民部落周末至谷關溫泉區　向遊客提早報佳音

太魯閣重生！感謝志工齊心投入災後復原　內政部持續挹注重建

待產見老公「怪異1舉動」抓包出軌！人妻崩潰：小三還裝沒事關心我

11月詐騙財損126億！虛擬貨幣交易要小心　詐團慣用手法曝

豬肉沒煮熟就吃下肚　陸男患腦膜炎雙耳全聾

川普怒批巴拿馬運河「敲竹槓」！狠嗆巴國降低運費：否則就還美國

5種「刮油食物」解決大肚腩困擾！幫助排出廢物、排便也順暢

《拳上》蹦闆勝出「場下爆插曲」！網揭1關鍵反笑：統神贏爛了

準「帕布」颱風挾水氣明抵台　粉專：中南部濕冷有冬天感覺

修杰楷脱了！裸上身「餐桌上激戰」曾莞婷　她害羞還原拍攝過程

硬扒高鐵門被夾住！陸女「吊掛車廂外」拖行數公尺

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

地方熱門新聞

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

台南耶誕跨年首場演唱會重磅登場

張善政出席　李曉鐘萬斤柳丁捐贈　

超爽！他花3000元台中買海鮮　抽中購物節百萬獎金

英熙點燈魷點嚇人！陳其邁點名他當玩家

地方財劃法通過　凌濤：須防「清鳥宗」奧步

原民部落至谷關溫泉區　向遊客報佳音

噪音車注意！南投新增7處聲音照相抓炸街車

台南攤商「辛苦存50元」破31萬　62公斤硬幣被偷光

休假所長聽「特殊」鳥聲PO網　男意外尋回愛鳥

2025臺灣燈會主燈基地安座　桃園青埔舉行

台東12/24起增設3處社區營養推廣分中心

台南市教育局邀教育工作者共賞《台灣超人》紀錄片

2024三安環保聖誕節　逾7000個回收罐打造聖誕樹

更多熱門

相關新聞

2024觀光旅遊推動成果黃偉哲肯定團隊努力

2024觀光旅遊推動成果黃偉哲肯定團隊努力

台南市觀光旅遊局20日辦理「2024年度施政成果發表會」，以「台南400 耀升國際－我台南 我榮耀」為理念，展現觀旅局2024年豐碩的工作成果，市長黃偉哲表示2024年台南400，是非凡精彩的一年，他肯定觀旅局局長林國華率領其團隊的用心努力，讓台南觀光持續躍升國際，並成功打亮台南城市觀光品牌。

第二周就離職！他做「日間保全」超崩潰

第二周就離職！他做「日間保全」超崩潰

衛服部失智照護培訓成果　提供有效照護模式

衛服部失智照護培訓成果　提供有效照護模式

不願輪流當社區管委　物管老闆曝常見解方「多繳管理費」

不願輪流當社區管委　物管老闆曝常見解方「多繳管理費」

社區女主委改姓「猴」　嘲諷男監委遭提告起訴

社區女主委改姓「猴」　嘲諷男監委遭提告起訴

關鍵字：

林業森根成果花蓮分署成果展社區

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蹦闆道歉了

快訊／統神賽後遭「兄弟」尻頭

快訊／《拳上》開場狂暴互扁輸出

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

拳上2024舉牌女郎辣翻網　甜美性感照曝光

快訊／統神拳上輸蹦闆不服判決

藍鷹派全面抬頭　「黨內殺聲四起」

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

《拳上》主辦Po11喊：不會就這麼算了

擋在統神前面　女員工也被打「傷得比統神重」

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

即／超大咖AV女優新有菜宣布引退

捷星航空緊急轉降關西！乘客氣炸：根本丟包

蹦闆賽後感性發言

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面