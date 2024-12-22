社區林業生根！花蓮分署年度成果展　37執行社區近千人同歡

▲活動有37個執行社區及協會共同參與，共49個攤位完整呈現年度成果，吸引近千位民眾周末前來逛攤位。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署21日在花蓮文化創意產業園區辦理「113年度花蓮林業家族森根你我~揪感新」活動，37個執行社區林業計畫的社區及協會共同參與，邀請新住民團體，共49個攤位完整呈現年度成果，吸引近千位民眾周末前來逛攤位，瞭解各社區如何協助分署管理山林及推展各項林業及保育工作，發現原來生活與森林是這麼近，現場熱絡且充滿歡笑，在溫馨氣氛中劃下完美句點。





花蓮分署說明，林業保育署自民91年起推行試辦「社區林業─居民參與保育共生計畫」，滾動調整並擴大民眾參與森林經營，全面推動社區林業，期間經過數次調整，使計畫更貼近林業保育署相關政策，如今已邁入社區林業2.0，將計畫區分為「生態保育篇」、「森林育樂篇」、「森林保護篇」、「樹木與生活篇」等四個篇章，使參與的社區依據社區量能及特色，選擇合適的篇章推動社區事務。21日成果展，以簡明易懂的攤位形式展示出來，讓更多民眾能輕鬆明白計畫精髓。





活動由花蓮縣秀林鄉慕谷慕魚護溪產業發展協會帶來太魯閣族感恩頌組曲揭開序幕。花蓮分署長黃群策致詞表示，林業保育署長期以來透過社區林業計畫「林業走出去，民眾走進來」的精神，藉由社區參與林業保育工作，讓林業專業走入社區，協助社區、部落建構以自然保育及永續利用為基礎的經營管理模式。分署從91年推動社區林業以來，陸續陪伴150多個社區部落，感謝社區與分署攜手走過22個年頭，一同投入管理山林工作行列，並積極響應推動國土綠色網絡及振興山村經濟政策，讓分署可以無後顧之憂；也特別感謝社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會，長期以來以自身推動社區工作的寶貴經驗，與花蓮分署一同陪伴社區夥伴成長，居功厥偉。





成果展重頭戲是頒發113年度執行社區林業計畫的績優社區，獲獎的社區由40個社區中角逐後脫穎而出，花蓮縣吉安鄉太魯閣社區發展協會以「山村部落永續發展－延續傳統文化技藝篇」，成效優異受到評選委員肯定，榮獲本年度的特優社區；優等社區則是由推動「由木成林-守護馬佛溪綠廊道」計畫的花蓮縣綠野香坡農村發展協會獲得；花蓮縣富里鄉羅山社區發展協會推動「里山林業的六級化發展」與社團法人花蓮縣野鳥學會辦理「立霧溪口與和平溪口小燕鷗繁殖調查與保育巡守計畫」，執行成果良好，並列甲等社區，堪為其他社區觀摩學習的對象。





花蓮分署負責四個篇章的科室，也透過各自的攤位，介紹篇章內容，並搭配闖關遊戲，寓教於樂，闖關成功後，可獲得宣導品或體驗券，到特定社區攤位免費參加平均價值150元以上的體驗活動，如多肉盆栽教學、療癒苔球DIY及國產材擴香木掛飾等，民眾回響熱烈回響，體驗券秒殺。

社區「根經濟」實力魅力無法擋，社區特色文創作品如藍染織物、手工項鍊等，及友善小農產品如茶包、刺蔥香腸等，同樣人潮絡繹不絕，交易熱絡。

▲慕谷慕魚護溪產業發展協會帶來太魯閣族感恩頌組曲揭開序幕。

參與民眾表示，過去對林業保育署政策相當陌生，透過今天活動發現花蓮各地的社區長期以來協助林業保育署守護山林台灣，例如移除小花蔓澤蘭、保安林巡守、監測及調查社區周邊生態，對整體森林環境和野生動物保育工作是非常有意義的，未來也會持續關注及支持。



活動在下午3時落幕，花蓮分署也預告，下一次的社區林業成果展將在兩年後辦理，屆時記得再度蒞臨，與各社區、花蓮分署同歡。

