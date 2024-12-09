LINE群組成戰場！社區女主委改姓「猴」　嘲諷男監委遭提告起訴

▲新北市某社區林姓女主委在Line群組以「猴」取代侯姓男監委藉以辱罵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區某社區1名林姓女主委與監察委員侯姓男子因意見不合而產生嫌隙，林女一氣之下在有19人的LINE群組辱罵：「啊你不叫猴俊來搗蛋嗎？」將侯男姓氏以「猴」取代，又用「來搗蛋」貶抑侯男，侯男發現後，退出社區群組並提吿。士林地檢署偵查後，認林女言論已對侯男人格尊嚴造成損害，依妨害名譽罪提起公訴。

起訴指出，侯男於2023年8月間，擔任社區第15屆管委會監察委員，林女則為下一屆管委會主委，2人都是社區群組成員。

孰料，侯男在2023年11月出席管委會例會後，期間疑與林女發生口角，林女竟在LINE群組以英文名字PO說：「毀謗 你真厲害厭心，你可能經常走法院吧，難怪你這麼精名人幹」、「」啊你不叫猴俊來搗蛋嗎」等文字，將侯男姓氏用「猴」取代，以「來搗蛋」刻意貶抑侯男對社區事務的參與，導致群組財務秘書等人都看見該段文字。

侯男發現後，深感受辱，隨即退出該社區群組，也未再出席管委會例會，並提出告訴。

偵查時，林女坦承有以英文名字發言，證人也指出，文字確實令人很不舒服、對人有點不禮貌且損人。

檢察官認，林女利用群組公開平台，以改姓及貶抑性文字侮辱侯男，已超出合理批評範疇，對其人格尊嚴造成損害，構成《刑法》公然侮辱罪，遂依法提起公訴。