第二周就離職！他做「日間保全」崩潰：被當空氣，出事要1人扛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

保全工作繁瑣辛苦，一名網友分享自己短暫從事日間保全的經歷，直呼「永遠不會再踏入這份工作！」文中描述，自己因為失業恐慌，接受朋友推薦進入一間中等規模高級社區擔任保全，沒想到才兩周就受不了辭職，因為做得再好也被住戶和主管罵到懷疑人生，引起廣泛討論。

原PO在Dcard發文「永遠不會再踏入日間保全這份工作」，當初失業時經朋友介紹，進入一間有150戶的中等規模高級社區擔任保全，起薪每月39K，雖然主管表示沒經驗可以慢慢學，但入職後馬上面臨現實挑戰。他被要求記住所有住戶的臉和姓名，還要熟悉社區規則、管理郵件和包裹，並負責大廳巡邏，但不管怎麼做，總是被主管或住戶挑剔。

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例如，他表示在大廳專注觀察動態，被指責「不巡邏」，打招呼卻被住戶投訴「盯著人看」。某次有住戶要求他處理樓上抽菸問題，他因無法確認是哪戶被斥責「不會做事」。甚至幫忙撿到身分證交還時，還被質疑是否有不良企圖，「感覺自己做什麼都不對。」

原PO還提到，一次新住戶搬家，要求從地下停車場用電梯運送家具，因社區規定禁止搬家車進入地下室，他因而遭到辱罵；某次巡邏發現有人亂丟垃圾，他卻因清潔阿姨的抱怨被責備。火警系統誤響，他回報異常後還被指責「怎麼不在崗位」。

原PO無奈表示，這些繁瑣的事只是他兩周經歷過的一半。最終，他在第二周便向公司請辭，並找到更符合期望的工作。他感嘆，「保全事情很雜，每個人都把你當空氣，但出事又要你自己一個人扛。」

貼文引發討論，「出事保全扛，沒事罵保全」、「你運氣不好遇到素質低的社區，換點就好」、「我們這邊都是保全比住戶兇」、「社區真的一堆鳥事，住戶都覺得繳那一點點管理費，你就是他的狗」、「以前我媽在豪宅社區當會計，還會被住戶叫去掃家門前的狗屎、清理陽台外面的垃圾之類的」、「保全閒不閒很看大樓組成，有些標榜高級住宅，或酒店式管理的住戶通常都非常難搞。」