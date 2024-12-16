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人生不失色！失智照護培訓成果發表　提供有效失智照護模式

▲衛福部失智照護護理機構培訓計畫，1於花蓮慈濟醫院舉辦歲末工作坊及成果發表。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

衛福部失智照護護理機構培訓計畫，1於花蓮慈濟醫院舉辦歲末工作坊及成果發表。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部2024年3月21日公布台灣社區失智症流行病學調查結果，每100位65歲長者中，約有8位可能罹患失智症。為了照護失智症患者及照護者的身心健康，衛生福利部「112-113年度護理機構重點區式主題培訓課程補助計畫」就以失智照護為主題，13日至15日於花蓮慈濟醫院，舉辦歲末工作坊及成果發表，特別邀請來自澳洲Adelaide大學JBI實證照護應用中心主任Dr. Craig Lockwood，分享最新的國際實證及照護臨床應用經驗。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，衛福部每年都會因應人口結構與照護需求來制定相關年度計畫，這次以失智照護為主題，特別從「實證」為出發點，因為現實中的人力與資源是有限的，所以，計畫的目標就是要能將實證基礎應用於臨床照護，還要有效，而且是能永續發展的方式，才能真正的幫助到所有失智症患者及照護者。蔡淑鳳司長說，若是有一天，人生就算到了黃昏階段，期望我們都能還是過得很精彩。

▲衛福部失智照護護理機構培訓計畫，1於花蓮慈濟醫院舉辦歲末工作坊及成果發表。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，衛福部每年都會因應人口結構與照護需求來制定相關年度計畫，這次以失智照護為主題，特別從「實證」為出發點。

根據衛福部失智症流行病學研究發現，台灣九成以上失智者居住於家中。而失智症照顧是整合性的工作，因為病程發展，必須提供各種不同服務模式。認知異常而不自知的靈魂，加上活動自在的身體，往往是照護者在進行失智照護時最困擾的事情之一。計畫主持人陽明交通大學護理學院穆佩芬教授表示，很高興有這個機會，透過計畫整合花蓮、宜蘭、彰化及屏東等跨縣市的失智照護資源，讓更多人能一起關心失智照護，期望能應用護理專業能力，把這個經驗分享給更多人，讓失智症病人能得到更適切的照護，也關心所有辛苦的照護者。

▲衛福部失智照護護理機構培訓計畫，1於花蓮慈濟醫院舉辦歲末工作坊及成果發表。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲計畫主持人陽明交通大學護理學院穆佩芬教授表示，機構培訓計畫以實證為基礎，培養具有實證及全人照護核心能力的護理師。

經過兩天的工作坊之後，15日的成果發表，穆佩芬教授表示，失智照護護理機構培訓計畫從陽明交大附設醫院、花蓮慈濟醫院、彰化基督教醫院及屏東縣護理師護士公會為基點，以實證為基礎，建立教學計畫、課程模組，結合線上與實體的失智主題工作坊，還有三場國際研討會，培養具有實證及全人照護核心能力的護理師。

▲衛福部失智照護護理機構培訓計畫，1於花蓮慈濟醫院舉辦歲末工作坊及成果發表。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲邀請來自澳洲Adelaide大學JBI實證照護應用中心主任Dr. Craig Lockwood，分享最新的國際實證及照護臨床應用經驗（Joanna Briggs Institute, JBI）。

年度計畫執行後，由慈濟醫療財團法人主任委員章淑娟、屏東縣護理師護士公會理事長賈佩芳、彰化基督教醫院護理部主任李雅文及陽明交大附設醫院失智共照中心副主任張丞淯，分享花蓮區、屏東區、彰化區與宜蘭區的失智照護推廣模式。特別是針對失智篩檢及診斷失能、失智預防減緩失能、失智溝通策略、失智友善環境等方面，以實證為基礎建構的全人照護。

國際失智症協會（ADI）2019年全球失智症報告，估計全球有超過5千萬名失智者，到2050年預計將成長至1億5千2百萬人。為了因應失智照護的需求，提升失智症確診率及服務覆蓋率，除了2023年全台已經設立的115處失智共同照護中心，衛生福利部失智照護護理機構培訓計畫，提供經過實證有效的失智照護模式，能夠讓更多的居家護理所，一起成為失智症病人及家屬的守護者，讓失智的人生不再黑白，守護著失智症病人及家屬的健康與笑容。

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