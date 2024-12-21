黃國昌轟賴清德蔑視國會立法　「用欺瞞恫嚇操弄人民情緒」

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者陳家祥攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德發文指立院昨日完成的《選罷法》、《憲訴法》以及《財劃法》修法，「未經充分討論、無視民意」。對此，民眾黨立委黃國昌今（21日）在社群平台發文痛批，賴清德對國會三讀通過的法律極度蔑視，不願與民意站在同一邊，反而意圖用欺瞞、恫嚇來操弄人民情緒。

黃國昌在臉書提到，立法院昨日針對《選罷法》、《憲訴法》三讀修法的結果，就如同他昨日上午在黨團記者會所說明，無論是「罷免連署程序嚴謹化，杜絕幽靈連署」、還是「憲法法庭宣布法律違憲必須有最低同意人數」，均在反映多數民意所期待，也是多數民選國會議員的共識。

黃國昌接著表示，昨日也完成了《財政收支劃分法》，履行了柯文哲主席競選總統時對選民的承諾，修法結果將達成讓地方政府在財政上更為健全。

此外，黃國昌說明，讓他遺憾的是，民進黨從前天深夜開始企圖用暴力的方式癱瘓國會，在國會搞戒嚴，對於如此荒唐的行徑，民進黨不但沒向社會道歉，身為主席的賴清德竟然還有臉批評立法院三讀通過的法案，「未經過實質朝野協商的正當程序」。

黃國昌質疑，曾經當過多屆立委的賴清德，難道連《立法院職權行使法》是如何規定的，都搞不清楚嗎？黃國昌進一步指出，2019年民進黨強行通過《公民投票法》修正，從提案逕付二讀到三讀通過，快速地用一個月的時間，未曾任何實質討論，就把公投鎖回鳥籠，過去主張支持公投綁大選的賴清德，則是一言不發。

黃國昌再指，還有更可笑的，是2022年民進黨強行通過為貪污除罪的可恥《會計法》99-1修正，才是真正毫無討論、未經實質協商、背離民意所向，怎麼沒看過賴清德吭過一聲？還是因為愛將馬永成因此而除罪，因此暗自竊喜？

針對府方的態度，黃國昌怒批，賴清德對國會三讀通過的法律極度蔑視，從行政院對原住民禁伐補償金、NCC組織法的態度暴露無遺。「遵守法律對賴清德而言，沒有應不應該遵守，只有想不想要遵守，只有一不合他的意，就直接在國會裡搞戒嚴。」

最後，黃國昌強調，賴清德不願與民意站在同一邊，反而意圖用欺瞞、恫嚇來操弄人民情緒，破壞民主法治的方式踐踏民主憲政，有這種不負責任，只想專制獨裁的政府，是國家極大的悲哀。