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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／綠夜襲議場雷聲大雨點小　「想放大招」條件不足只累積相罵本

▲▼民進黨力阻國民黨推三修法，藍綠於議場內爆發衝突。（圖／記者陳家祥攝）

▲藍綠於議場內爆發衝突。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

20日立法院會中，藍白聯手三讀通過選罷法修嚴、憲訴法及財劃法等三大修法，在經歷過藍營夜守議場、綠營夜襲破窗的種種狀況後，藍白依舊成功達陣，民進黨團累積數周的民怨與怒氣，更一度要讓場外青鳥進場助陣，卻被層峰反對阻止。然而，占領主席台一役「雷聲大雨點小」12小時就被清場，只比2020年國民黨團的「鐵鍊三兄弟」多支撐4個小時，時機不對、成果不足，雙方都只給支持者交代，忙了兩個會期僅累積「相罵本」，藍綠都還要再反思。

在周一委員會「打卡事件」，民進黨立委前一晚就在會議室外走廊高調打卡，讓藍營緊急動員立委前往排除，最後夜宿的卻是國民黨立委，更直接封鎖內政委員會，民進黨團幹事長吳思瑤當時坦言，當天藍綠總召不斷通電話，柯建銘希望表達理性訴求，不能踐踏程序正義，與傅崐萁達成協議開會，但傅崐萁卻遙控藍委，把綠委擋在門外，甚至把紅樓鐵門鎖起來，阻卻所有人進出。

綠營高調打卡，獲得不少支持者力挺，但最後僅「搬走電腦」，跌破眾人眼鏡，更是讓民進黨支持者不滿，紛紛致電綠委國會辦公室飆罵自家人「為何不撐到早上，辜負支持者的相挺」、「怎麼可能相信傅崐萁的話」。

而藍營將立委、官員、媒體都堵在門外，自行將選罷法「無異議送出委員會」。國民黨放話週五闖關選罷法修嚴、憲法訴訟法、財劃法等等，更點燃民團怒火，一連三天集會活動，從國民黨中央到立法院外，群情激憤，各種不滿情緒都為周五院會衝突埋下火種。

國民黨團已經在議場門口守夜三日，卻「白守了」綠委在院會前一天晚上就兵分三路、破窗殺進議場，迅速佔領主席台並開始整備相關阻卻工事，速度之快讓現場留守藍委反應不及，據了解，當天傍晚就通知綠委晚上8點到議場集結，消息更是保密到家，就連多數立委助理都不知情，發現自家老闆攻入議場後才趕往現場。

大批媒體趕到現場後，藍委和一部分綠委已經吵的不可開交，而多數綠委在議場中部署，國會助理更是總動員守住其中一個側門，藍營則是早早撤退。事實上，「破窗戰術」發源自國民黨團，2020年時任國民黨團總召林為洲率領包含蔣萬安在內，20多位黨籍立委兩度破窗佔領議場，並拆主席台、剪斷線路等等，還有陳超明、廖國棟、林思銘「鐵鍊三兄弟」名場面留下，在當時，國民黨團堅持數小時後就被清場排除。

主客易位，輪到民進黨團採用同樣戰術，過去民進黨占領議場的前例不少，此次佔領搶占議場更是雷厲風行，而現場藍綠雙方的口角只到晚間12點多後便慢慢消失，藍營僅剩羅智強一人把守，綠營則是分配好戰鬥位置後準備休養生息，深夜的議場外，除了一些立委的鼾聲，安靜的詭異，完全不像幾個小時前發生過激烈衝突的場景，頗有山雨欲來的感覺。

然而到了院會，卻是豬羊變色，議場大門在駐衛警協助下迅速被突破，入內看到的是議場內門被用機車大鎖、三秒膠等封鎖，門後更是堆滿座椅，在藍委嘗試破門未果後撤退開會，上午9時3分重新整軍開始攻堅，僅花了13分鐘就從茶水間側門突破封鎖，並在藍委陳玉珍的強勢發揮下，用一個多小時成功搶回主席台。

更傳出，民進黨團原本規劃放青鳥衝入立法院占領議場，最終臨時喊卡。民進黨團總召柯建銘證實，本來希望大家可以衝進去占領議場，開一個月民主嘉年華會，國民黨惡行就不能遂行，後來擔心發生流血事件，不得不阻攔。

據了解，綠委成功破窗進入議場後，立院副秘書長就到立院坐鎮，並回報院長韓國瑜，韓國瑜則指示，若在野黨立委要進入議場，立院駐衛警必須協助排除困難，但不能用抬人等過激方式。

民進黨團從破窗當晚，其實就醞釀想辦法讓外面的抗爭民眾也進到立院，只是當時人數不夠，而層峰在知情後也持反對立場，失一後手後，黨團原預計最好情況是死守議場到下午六點院會休息，最差也要半天，怎料在藍營跟警力協助下，被迅速攻破大門，整個抗爭時間「雷聲大雨點小」僅維持12小時，放了大招，卻仍讓藍營成功達陣。

雖然不少綠委對場外群眾喊話盡力了。但有資深立院人士觀察，「民進黨這次應該50、50而已」畢竟三條修法都還有後手《憲訴法》幾乎一定違憲、財劃法已有多位立委喊話行政院不副署，逼立法院倒閣。而選罷法連署加嚴部分，其實影響最小，也有藍委私下抱怨，選罷法、憲訴法到時候政黨輪替誰都有機會用的到，修完備是好事，綠營不需要膝反射杯葛。

目前社會氛圍遠遠不到民進黨團想的熱切，真正的戰場應該是一月底的選罷法加一條款，毫無修法正當性跟民意背書，「民進黨應該保溫這股民氣，把動能留在那一刻。」

此次三大爭議法案修法，有極大可能像上會期國會改革的結局，最後淪為一場空，而國民黨需要給執政黨壓力、民進黨也必須對外面熱情支持者一個交代，雙方共譜一場衝突大戲，然而，總統賴清德曾呼籲促進朝野和諧代替對抗，韓國瑜也喊話盼多點民生、少點爭議法案。朝野對抗如今日趨嚴峻、議事不斷空轉，忙了兩個會期卻只累積「相罵本」，藍綠都還要再反思。
 

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