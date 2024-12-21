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財劃法通過「中央預算減少」　台大校長：盼不要影響高教經費

▲▼《財劃法》修正案通過，台大校長陳文章表示，投資力道小會影響到未來產業發展，希望不要影響高教經費。（圖／記者許敏溶攝）

▲《財劃法》修正案通過，陳文章表示，投資力道小會影響到未來產業發展，希望不要影響高教經費。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

立法院會昨通過《財劃法》修正案，未來中央可支配預算減少約3753億元，將衝擊相關預算。對於是否擔心修正案影響高教經費，台大校長陳文章今（21日）表示，還要看政府怎麼規劃，希望不要影響到高教深耕與各大學補助的高教經費，投資力道小會影響到未來產業發展，建議政府建立跨部會人才培育小組，定期與大學討論如何培育人才。

《財劃法》修正案昨晚三讀修正通過，中央將大幅釋出約3753億元給地方，但同樣也會影響中央原本的施政規劃，包含國防、民生等相關計畫經費都會面臨刪減。

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台大校長陳文章在今年11月中旬時曾提到，台灣高教經費比起鄰近國家還不夠，台灣若要在下個20年維持產業領先，呼籲政府推動高教前瞻基礎建設，每年經費至少是高教深耕一倍的400億元。

今天台大舉行校務會議，面對《財劃法》修正案，媒體詢問陳文章是否擔心高教經費受到影響。陳文章表示，還要看未來政府怎麼規劃經費，希望不要影響到高教經費，包括高教深耕與各大學補助，畢竟台灣政府對於高教經費補助，比起其他國家力道比較小。

陳文章強調，台灣主要是人才，若投資力道小，自然會影響未來產業發展，目前政府雖然有高教深耕計畫，但台灣沒有天然資源，若要在下一個20年或30年維持產業的領先程度，還是要靠人才，所以希望政府成立跨部會人才培育小組，定期與各部會溝通，人才小組則定期與大學與企業討論如何培育人才。

陳文章建議，希望政府在高教方面能擘劃常年期的規劃，提出五到十年科學研究與開發，規劃好的發展藍圖與經費，經費持續不間斷，且每一年經費要明確，不能一年一年審經費，學校才能長期投入，加上與企業合作，培養出領導與產業人才。

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