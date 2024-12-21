藍揚言用總預算案反制賴　柯建銘：你看傅崐萁長得像不像習近平？

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院20日三讀選罷法等三大爭議修法。總統賴清德晚間表示，立法院強行通過3項法案，無視民意，背離民主國家人民作主的真諦。對此，民進黨團今（21日）表示，黨團絕對尊重總統、行政院的職權，先冷靜下來，等週二大法官同意權行使完畢後，相關開會才會陸續進行。至於在野黨可能用預算案反制，黨團總召柯建銘不滿表示，國民黨什麼都敢幹，「你看傅崐萁長得像不像習近平？」

柯建銘表示，後續的所有作為，立法院負責立法院的作為，總統有總統的高度，必須守護台灣，行政院是國家最高行政首長，未來絕對是府院黨共同來思考，但在這裡，黨團絕對尊重總統、行政院的職權，這些事情包括「不副署」等等，「我們會竭盡所能思考任何可能的方式」。

柯建銘指出，當然大家剛剛提到「不副署」，這要尊重總統和行政院長，這些要怎麼做，當然要先冷靜下來好好思考，等到禮拜二大法官同意權行使完畢後，相關的思考、開會才會陸續進行。

對於藍營質疑，若憲訴法修法送釋憲，恐涉及利益迴避。柯建銘質疑，國民黨到底識不識字？講什麼鬼話，他們搞這種憲訴法後，所有送釋憲的法案「全部都沒辦法處理」，都是合憲性，就是用這種限制綁住一切，送來的釋憲案都沒有用，「他們所做的任何行為都是違憲的，他們知道通過的法案內容嗎？這要問不識字的花蓮王傅崐萁吧？我們還有釋憲空間嗎？」

對於在野黨可能透過預算案進行反制。柯建銘表示，接下來什麼事情都敢幹，他們連國家滅亡都敢了，他們先通過自己的再來修理總預算，也許會展現，「它已經亡國在即，總預算假裝仁慈讓你通過，那都是沒有用的，都是枝節，國民黨不要再演了，傅崐萁說未來要審查民生法案，還有多少民生法案被阻擋，他知道嗎？」

柯建銘表示，傅崐萁在耍詐，兔死狐悲還在搞這一套，台灣人民難道看不懂嗎？你把國家都滅亡了，還說要好好弄幾個民生法案、預算好好審，「你把這些拿去當做遮羞布，我還看不懂嗎？」柯建銘表示，最大關鍵原則是，台灣在他們手上要滅亡了，他什麼都敢幹，幹完之後才假仁慈，這種中共的手法，「你看傅崐萁長得像不像習近平嘛？不像匪幹？」

柯建銘批評，傅崐萁是明著向中國領旨，韓國瑜是領暗旨，這是最重要，未來還有犒賞的問題，這還不清楚嗎？今天國民黨還不了解中國嗎？只有民進黨沒有跟共產黨打過仗，但冷眼旁觀最清楚，「他們『死不知道死』，國民黨還在搞這一套，附和中國、讓台灣亡國，要滅台了」。