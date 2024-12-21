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賴清德批3法案侵害司法獨立　藍委轟：與戒嚴的距離只剩一步

▲▼立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院昨通過三項法案，包含《選罷法》、《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》，總統賴清德對此發文表示，三法未經充分討論、無視民意，不僅剝奪了人民監督的權力，更是侵害司法獨立，對此，國民黨立委許宇甄今（21日）痛批，賴清德與戒嚴的距離只剩一步之遙，在野黨若不積極修法，將難以制衡這頭野心勃勃的反民主巨獸，台灣民主將岌岌可危，呼籲賴清德，為了全民利益，不要心存偏見，不要剛愎自用，更不要背棄民主理想。

許宇甄批評，立法院上會期朝野紛爭不斷，民進黨鼓動青鳥四處亂竄，四處傷人，還利用行政資源介入幫忙，監控反對者，賴清德看著亂象毫不在意，躲在總統府內滑臉書。

許宇甄指出，昨天立法院要完成三大正義法案「選罷法」、「憲訴法」、「財劃法」的修法，民進黨反對，再次鼓動青鳥包圍立法院，行政院長卓榮泰還發文感佩青鳥抗爭，民進黨立委更帶著油壓剪破壞護欄，要放青鳥攻佔立法院，賴清德見此情況無動於衷，直到凌晨才在臉書發文，寫了一些反民主程序的說辭，他要提醒賴總統，如果寫臉書就算是治國，乾脆找馬克祖克伯來當行政院長好了。

許宇甄認為，從賴清德的發文可以看到，他所思思念念的不是人民，而是想要利用罷免制度漏洞奪回立法院主導權，以完成2025年重回全面執政的野心，賴清德為了打擊在野黨，收編、分化在野黨的技倆將層出不窮，除了要面臨的行政權的大反撲，可能還會面臨司法威脅。

許宇甄指出，賴政府在114年政府預算中編列鉅額媒體宣傳經費，幅度比去年增加65%；政府支出增加近3000億元，各項補助款經費、新興計劃都比113年多出不少，還增加不少經費要給社區、團體申請，這些經費都可能變成民進黨全國大罷免的行政資源。而昨天「選罷法」、「憲訴法」、「財劃法」的修法打亂了他們的計劃，因此民進黨才會氣急敗壞，毫無法治觀念，違反議事程序，晚上破窗非法進入議場，大鎖鎖門、破壞設備、霸佔主席台，被國民黨團清場後，站上街頭慫恿青鳥衝撞佔領立法院，為了阻攔修法，用盡一切手段。

許宇甄批評，民進黨支持韓國戒嚴的事件還未落幕，昨天竟然學起尹錫悅要軍隊逮捕國會議員的作法，民進黨立委帶著助理圍堵議場各門口，阻擾在野黨立委進入，隨後帶領助理前往濟南路破壞立法院護欄，鼓動群眾衝撞員警攻佔立法院。她砲轟賴清德、民進黨，為了完成全面執政的野心，什麼都敢幹！賴清德與戒嚴的距離只剩一步之遙，在野黨若不積極修法，將難以制衡這頭野心勃勃的反民主巨獸，台灣民主將岌岌可危，呼籲賴清德總統，為了全民利益，不要心存偏見，不要剛愎自用，更不要背棄民主理想。 

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