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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘諷「黃國昌只是傅崐萁夜壺」　估柯文哲刑期重：民眾黨結束了

▲行政院邀朝野協商總預算案，民進黨團總召柯建銘會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會昨三讀排審《財劃法》修正案，但院會前並沒有委員看過修法版本，表決到《財劃法》第八條時民眾黨團修正動議時，楊瓊瓔示意藍委不要舉手「惦惦就好」，僅8位民眾黨立委舉手支持，隨後直接離席，現場民進黨立委詫異白營「被國民黨丟包了？」民進黨團總召柯建銘今（21日）受訪談到此事時笑開懷，表示柯文哲起訴在即，這刑期可能非常嚴重，而黃國昌還太嫩了，被利用完馬上丟包，「就是傅崐萁的夜壺而已」。

昨立法院會審查《財劃法》修法，三讀前，藍白共提了8份更正版本、又不斷有撤案條文，狀況混亂，而藍白版本似乎還沒喬攏，審查到《財劃法》第八條時，表決階段僅8位民眾黨立委舉手支持，藍委鄭正鈐在一旁用手比「X」，楊瓊瓔則在一旁示意現場藍委不要舉手「惦惦就好」。最終表決結果在場僅8位同意，民眾黨團版本未通過，隨後集體離席，現場綠委也詫異，「太過分了吧」、「被國民黨丟包了？」、「真心換絕情」，藍營也傳出一陣笑聲。

據了解，是因昨日院會採取舉手表決，表決同意人數須在場人數過半，民眾黨團選擇支持自家版本，但若民眾黨未舉手支持國民黨團版本，依比例人數未過半，無法修法通過，所以選擇用離席方式走避。

對於民眾黨團版本疑似被丟包，柯建銘受訪時忍不住笑開懷，他表示，民眾黨8個立委其實只有一個，柯文哲起訴在即，這刑期可能非常嚴重，民眾黨已經結束，但是這很好笑，坦白說黃國昌還太嫩了，不知道傅崐萁、韓國瑜這些共產黨的手段，利用完畢馬上丟包讓你啞巴吃黃蓮，當附隨組織。

柯建銘表示，這就是黃國昌的角色嘛，他可以撞牆了，黃國昌那個財劃法坦白說也不行，不要再演了，「黃國昌就是傅崐萁的夜壺而已，你永遠就是這個角色，不要再演了，你也認定是如此，你還有其他路可以走嗎？要不然的話，我在一月就說過，趕快無條件起義來歸才是你們的活路。」

柯建銘呼籲，民眾黨另外還有7席立委要好好思考，柯文哲被起訴後，民眾黨還有臉見人嗎？民眾黨要救亡圖存，就看7席的想法，和黃國昌、柯文哲切割，走出新的民眾黨，才是唯一的活路，趕快站在台灣人民這邊，起義來歸跟民進黨合作，才會改變這整個生態，「但我知道這對他們有困難。」

吳思瑤也表示，昨天表決選罷法加嚴時，民眾黨8席還是跟著國民黨閹割人民權利，連署加嚴已經嚴重沒收人民權利，自己拿著黃國昌2013年說的那段話，請他看看自己曾經擁有的理念，難道為了現在，政治理念就一文不值？如果能喚醒他做為政治工作者僅存的良知。

吳思瑤所指的是，黃國昌曾在2013年說，「有一批立委，剛選上，預知到他接下來會做很可怕的事情，所以，他在立法院裡面提案，進一步讓你的罷免程序變得複雜」、「每一個連署人，要求你把身分證正反面影本交出來，以現在這個時代，大家對於自己的個資保護，你要不要把你身分證影本給我？當然會擔心」、「他要繼續讓你行使直接民權的路變得很困難」、「他要讓你罷免權的限制變得更困難。」

吳思瑤透露，當時黃國昌對她說，「吳思瑤妳好可悲，領導的民進黨團怎麼表決都輸，民進黨團就是這麼可悲」，但可悲的不就是黃國昌嗎？三大惡法通過後，民眾黨已經被黃國昌帶向國民黨，法案還被國民黨丟包，活生生被耍了，這才是可悲。

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