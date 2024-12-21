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以色列第二大城罕見遭飛彈命中　炸出火光畫面曝光

▲▼以色列第二大城市特拉維夫21日凌晨遇襲。（圖／路透）

▲特拉維夫一處地點被炸出坑洞。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列第二大城市特拉維夫21日凌晨遇襲，一枚來自葉門的飛彈落在特拉維夫（Tel Aviv）南部雅法（Jaffa）地區，以軍稍早已證實有嘗試進行攔截，但失敗收場。這是特拉維夫罕見出現的飛彈攔截失敗事件，依據紅大衛盾會（MDA）緊急服務部門的說法，至今已有14人受傷。

CNN報導，特拉維夫是以色列商業及外交中心，防空系統範圍廣泛覆蓋，因此遭直接命中的情況相當少見。另據以色列時報轉發的影片，可見一枚飛彈從空中快速飛向以色列境內，撞擊之後瞬間炸出火光，發出巨大爆炸聲。

以色列軍方已證實飛彈攔截行動並未成功，正在確認更多細節。依據社群媒體流傳的畫面，特拉維夫一處公園被炸出坑洞。紅大衛盾會（MDA）指出，這起事件造成14人輕傷，大多是被玻璃碎片波及，有一些人則是在跑向避難所時受傷。

在爆炸事件發生後，葉門武裝團體「青年運動」（Houthi，又譯胡塞）成員赫札姆阿塞德（Hezam al-Asad）透過社群平台X發文指出，「以色列防禦系統失敗意味著猶太復國主義敵人的心臟地帶不再安全」、「耗資數十億美元的攔截系統不再有任何用處」。

青年運動獲伊朗支持，多次對以色列發射無人機和飛彈，宣稱這是聲援加薩巴勒斯坦人的行為。就在19日，以色列對青年運動控制區的港口、能源設施發動攻擊，放話會鎖定青年運動發動更多攻擊。

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